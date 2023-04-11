Netflix готовит анимационный сериал по «Очень странным делам»

Братья Мэтт и Росс Дафферы объявили о том, что Netflix готовит новый мультсериал по их шоу «Очень странные дела». Разработкой сериала занимается студия Flying Bark Productions, ранее работавшая над шоу Marvel «Что, если...?» и картиной «100% волк», а также аниматор Эрик Роблз, наиболее известный по ленте «Глюкотехники». Другие детали пока неизвестны.

Дафферы заявили, что уже давно мечтали создать подобное шоу:

«Мы всегда мечтали об анимационном проекте по «Очень странным делам» в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли. Видеть, как эта мечта становится реальностью, — это абсолютно захватывающее зрелище. Мы были поражены тем, что придумал Эрик Роблз и его команда. Сценарий и иллюстрации невероятны. Нам не терпится поделиться с вами новыми подробностями! Приключения продолжаются…».

Дафферы и Роблз выступают исполнительными продюсерами анимационного сериала вместе с Шоном Леви («Прибытие») и Дэном Коэном («Главный герой»).

В июле прошлого года Netflix также анонсировал спин-офф и театральную постановку по «Очень странным делам». На сегодняшний день известно, что сценическое представление дебютирует в лондонском театре Вест-Энда, а его действие развернется в Хоукинсе в 1959 году. О спин-оффе же известно лишь то, что в нем не появятся персонажи вроде Одиннадцать (Милли Бобби Браун) или Стиву Харрингтону (Джо Кири).