Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»

Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»

27 апреля 2023 17:05
Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»

Борьба с патриархатом продолжится летом.

Онлайн-кинотеатр START выпустил дебютный тизер второго сезона комедийной антиутопии «Два холма». Вместе с тем было объявлено, что премьера новых эпизодов состоится летом этого года.

Во втором сезоне баланс женского мира вновь окажется под угрозой. Проблемы начинаются после того, как новая глава Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархата. Властная женщина-мэр намерена переселить так называемых «приматов» подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Однако хранители ценностей старого мира не хотят покидать территорию, поэтому они намерены помешать плану Зоевны. В то же время Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и совершенно непонятны Раде.

В актерский ансамбль второго сезона также вошли Владимир Епифанцев («Капитан Волконогов бежал»), Филипп Бледный («Папины дочки. Новые»), Светлана Камынина («Алиса не может ждать»), Ольга Веникова («Отчаянные дольщики»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны»), Кристина Кучеренко («ИП Пирогова») и певица Лина Ли.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? 6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? Читать далее 27 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени 7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени Читать далее 27 апреля 2023
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших 8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших Читать далее 27 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Читать далее 27 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
Related video