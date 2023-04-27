Мужчины дестабилизируют женский мир в тизере второго сезона комедии «Два холма»

Онлайн-кинотеатр START выпустил дебютный тизер второго сезона комедийной антиутопии «Два холма». Вместе с тем было объявлено, что премьера новых эпизодов состоится летом этого года.

Во втором сезоне баланс женского мира вновь окажется под угрозой. Проблемы начинаются после того, как новая глава Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархата. Властная женщина-мэр намерена переселить так называемых «приматов» подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Однако хранители ценностей старого мира не хотят покидать территорию, поэтому они намерены помешать плану Зоевны. В то же время Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и совершенно непонятны Раде.

В актерский ансамбль второго сезона также вошли Владимир Епифанцев («Капитан Волконогов бежал»), Филипп Бледный («Папины дочки. Новые»), Светлана Камынина («Алиса не может ждать»), Ольга Веникова («Отчаянные дольщики»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны»), Кристина Кучеренко («ИП Пирогова») и певица Лина Ли.