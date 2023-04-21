«Аватар: Путь воды» принес компании Disney прибыль в размере более $500 млн

По информации Deadline, чистая прибыль Disney от проката фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды» составила свыше $500 млн.

Фильм собрал по всему миру $2,3 млрд и принес компании выручку в размере $1,6 млрд. Расходы на разработку проекта составили $1,1 млрд, из которых $400 млн было потрачено на само производство, $175 млн — на маркетинговую кампанию, $175 млн — на ролики. Кроме того, $300 млн из бюджета картины были выплачены участникам творческой команды в качестве гонораров. Согласно Deadline, большую часть от этой суммы получили Джеймс Кэмерон и продюсер фильма Джон Ландау, актерам же были предложены «сумасшедшие» авансы вместо учета в итоговых расходах. Если вычесть из выручки затраты на разработку, то чистая прибыль от проката фильма составила $531 млн.

Таким образом, «Аватар: Путь воды» не только принес Disney огромный доход, но и стал самым прибыльным фильмом 2022 года. Общий рейтинг прошлогодних картин по данному показателю выглядит следующим образом: