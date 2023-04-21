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Киноафиша Новости «Аватар: Путь воды» принес компании Disney прибыль в размере более $500 млн

«Аватар: Путь воды» принес компании Disney прибыль в размере более $500 млн

21 апреля 2023 10:14
«Аватар: Путь воды» принес компании Disney прибыль в размере более $500 млн

Фильм стал самым прибыльным кинопроектом 2022 года, обогнав «Топ Ган: Мэверик» и три блокбастера Marvel.

По информации Deadline, чистая прибыль Disney от проката фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды» составила свыше $500 млн.

Фильм собрал по всему миру $2,3 млрд и принес компании выручку в размере $1,6 млрд. Расходы на разработку проекта составили $1,1 млрд, из которых $400 млн было потрачено на само производство, $175 млн — на маркетинговую кампанию, $175 млн — на ролики. Кроме того, $300 млн из бюджета картины были выплачены участникам творческой команды в качестве гонораров. Согласно Deadline, большую часть от этой суммы получили Джеймс Кэмерон и продюсер фильма Джон Ландау, актерам же были предложены «сумасшедшие» авансы вместо учета в итоговых расходах. Если вычесть из выручки затраты на разработку, то чистая прибыль от проката фильма составила $531 млн.

Таким образом, «Аватар: Путь воды» не только принес Disney огромный доход, но и стал самым прибыльным фильмом 2022 года. Общий рейтинг прошлогодних картин по данному показателю выглядит следующим образом:

  • «Аватар: Путь воды» (Мировые сборы — $2,3 млрд, итоговая прибыль — $531,7 млн);
  • «Топ Ган: Мэверик» (Мировые сборы — $1,4 млрд, итоговая прибыль —$391 млн);
  • «Миньоны: Грювитация» (Мировые сборы — $939 млн, итоговая прибыль —$382 млн);
  • «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Мировые сборы — $955 млн, итоговая прибыль —$284 млн);
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Мировые сборы — $859 млн, итоговая прибыль —$259 млн);
  • «Мир Юрского периода: Господство» (Мировые сборы — $1 млрд, итоговая прибыль —$229 млн);
  • «Бэтмен» (Мировые сборы — $770,9 млн, итоговая прибыль —$177 млн);
  • «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (Мировые сборы — $478,7 млн, итоговая прибыль —$120 млн);
  • «Тор: Любовь и гром» (Мировые сборы — $760,9 млн, итоговая прибыль —$103 млн);
  • «Улыбка» (Мировые сборы — $217 млн, итоговая прибыль —$107 млн).
Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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