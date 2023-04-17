Оливия Уайлд снимет сериал по книге «Время смеется последним»

Как сообщает Deadline, студия A24 приобрела права на экранизацию книжной дилогии «Время смеется последним» и The Candy House («Конфетный домик») американской писательницы Дженнифер Иган. Компания планирует выпустить адаптацию романов в формате сериала, постановщицей которого выступит Оливия Уайлд. Она также является исполнительным продюсером проекта вместе с Дженнифер Фокс («Рассказ»).

«Время смеется последним» представляет собой сборник из 13 пересекающихся друг с другом рассказов, посвященных самым разношерстным персонажам, каждый из которых каким-то образом связан с руководителем звукозаписывающей компании Бенни Салазаром и его помощницей Сашей. The Candy House вновь погружает читателей в истории уже знакомых героев, а также их потомков. Первая часть дилогии была удостоена Пулитцеровской премии в 2011 году.

Как режиссер Уайлд наиболее известна по комедии «Образование», получившей приз Independent Spirit за лучший полнометражный дебют, и драме «Не беспокойся, дорогая», заработавшей $90 млн в мировом прокате. Она также сняла короткометражный фильм «Просыпайся» с Маргарет Куэлли в главной роли, который выиграл «Гран-при» фестиваля «Сандэнс». Экранизация книг Иган станет для Уайлд первым телевизионным проектом в режиссерской карьере.