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Киноафиша Новости «Пацаны»: Дженсен Эклс появится в роли Солдатика в спин-оффе «Поколение «Ви»

«Пацаны»: Дженсен Эклс появится в роли Солдатика в спин-оффе «Поколение «Ви»

5 апреля 2023 13:36
«Пацаны»: Дженсен Эклс появится в роли Солдатика в спин-оффе «Поколение «Ви»

В сериале стоит ожидать и других знакомых персонажей.

Актер Дженсен Эклс, сыгравший супергероя Солдатика в третьем сезоне сериала «Пацаны», сообщил в рамках фанатского мероприятия в Луизиане, что вернется к этой роли в спин-оффе «Поколение «Ви». Подробностями актер делиться не стал, но ожидается, что речь лишь о камео.

Эклс добавил, что в эпизодических ролях стоит ожидать и некоторых других знакомых персонажей. Участие в проекте стало приятной неожиданностью и для самого артиста.

Действие развернется в уникальном американском колледже для молодых супергероев, созданном могущественной корпорацией Vought International. В центре повествования окажутся студенты данного заведения. Главные герои будут учиться управлять своими сверхспособностями, параллельно состязаясь между собой за наиболее удачные контракты в лучших городах страны.

Создателем сериала является Крэйг Розенберг. Шоураннерами выступили авторы «Агента Картер» Тара Баттерз и Мишель Фазекас. В продюсерском штате занята вся производственная команда «Пацанов»: Эрик Крипке, Сет Роген, Эван Голдберг, Гарт Эннис, Нил Х. Мориц и сам Розенберг. В многочисленный актерский состав вошли Патрик Шварценеггер, Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Шон Патрик Томас, Шелли Конн, Александр Кэлверт, Мэдди Филлипс, Лиззи Бродвей, Александра Кастильо, Марко Пигосси, Элана Дункельман, Аса Германн, Дерек Лу, Колби Минифи, П.Дж. Бирн, Джейсон Риттер и Клэнси Браун.

Премьера «Поколения «Ви» состоится на Amazon Prime Video позднее в 2023 году.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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