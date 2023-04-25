На CinemaCon был показан фрагмент из фильма «Наполеон» Ридли Скотта

В рамках стартовавшего мероприятия CinemaCon глава студии Sony Pictures Том Ротман представил первый фрагмент из дорогостоящего исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон». Производство картины полностью профинансировал медиагигант Apple, а Sony в данном случае выступает в качестве кинотеатрального дистрибьютора.

В представленном отрывке легендарный французский военачальник в исполнении Хоакина Феникса находится на заснеженном и охваченном туманом поле боя. Его армия выступает против австрийских и русских солдат. Дальше происходит крупная батальная сцена, в которой показывают множество погибших и полнейший хаос. Поверженные бойцы падают в ледяную воду, повсюду валяются разрубленные штыки. Происходящее носит воистину эпический масштаб. Осознавая, что он сам спровоцировал битву, Наполеон Бонапарт невозмутимо произносит фразу: «Пусть они думают, что у них есть преимущество!».

Журналисты утверждают, что уровню эпичности и качеству исполнения, который продемонстрировал Скотт, позавидовал бы сам Стэнли Кубрик, долгое время мечтавший снять байопик о Наполеоне. Само сражение сравнивают с битвами, показанными в «Храбром сердце» Мэла Гибсона и «1917» Сэма Мендеса.

Кинотеатральный релиз «Наполеона» состоится 22 ноября и будет сопровожден масштабной рекламной кампанией. Спустя некоторое время (месяц или более) биографическая драма, уже сейчас позиционирующаяся в качестве потенциального претендента на «Оскар», выйдет на стриминговом сервисе Apple TV +.