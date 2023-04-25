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Киноафиша Новости Американская киноакадемия объявила ключевые даты «Оскара» 2024

Американская киноакадемия объявила ключевые даты «Оскара» 2024

25 апреля 2023 12:55
Американская киноакадемия объявила ключевые даты «Оскара» 2024

Торжественная церемония вручения премии вновь пройдет во второе воскресенье марта.

Американская академия кинематографических искусств и наук анонсировала основные даты проведения предстоящей 96-й премии «Оскар».

Организаторы мероприятия объявили, что прием заявок за участие в «Оскаре» будет окончен 15 ноября 2023 года. После этого 14 декабря стартует предварительное голосование, которое продлится до 18 декабря. Из отобранных фильмов киноакадемия сформирует шорт-листы премии, которые будут опубликованы 21 декабря. Отборочный этап «Оскара» будет официально завершен 31 декабря.

Вслед за этим с 11 по 16 января 2024 года пройдет голосование за номинантов премии. Окончательный список номинантов «Оскара» будет оглашен 23 января. В понедельник, 12 февраля, состоится традиционный обед номинантов. Наконец, 22 февраля начнется финальное голосование за лауреатов «Оскара». Оно будет окончено 27 февраля.

Сама церемония награждения состоится 10 марта 2024 года. Примечательно, что киноакадемия уже второй раз подряд выбирает датой проведения мероприятия второе воскресенье марта. Торжественный вечер традиционно пройдет в голливудском театре «Долби». Прямую трансляцию церемонии вновь будет вести телеканал ABC.

Кроме того, Американская киноакадемия объявила даты проведения почетных премий Governors Awards, вручаемой за выдающиеся жизненные достижения в киноиндустрии, и Sci-Tech Oscars, присуждаемой за большой вклад в развитие кинотехнологий. Мероприятия состоятся 18 ноября 2023 года и 23 февраля 2024 года соответственно.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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