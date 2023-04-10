Интриги шулеров и роковая любовь: вышел трейлер фильма «Маскерад» по пьесе Михаила Лермонтова

Мелодраматический триллер от создателя «Геймеров» и «Убежать, догнать, влюбиться» выйдет на экраны в мае.

Компания AVK'PRO представила трейлер мелодраматического триллера «Маскерад», основанного на классической пьесе «Маскарад» Михаила Лермонтова. Главные роли в картине исполняют Алексей Фаддеев («Король и Шут»), Даниил Спиваковский («Раневская»), Анар («Этерна: Часть первая»), Валерия Шкирандо («Гранд») и Анастасия Шевчук («Семейный бизнес»).

Лента повествует о жестком и беспринципном карточном шулере Арбенине (Фаддеев). Единственная слабость героя — его жена Нина (Шевчук), благодаря влиянию которой он нашел в себе силы отойти от дел и начать строить свое семейное счастье. Однажды его бывший партнер по картам Казарин (Спиваковский) теряет все свое состояние и решает во что бы то ни стало вернуть Арбенина в игру, разлучив его с Ниной. Вскоре девушка оказывается уличена в связи с молодым князем Звездичем (Анар). Узнав об измене супруги, ослепленный ревностью Арбенин объявляет войну всему миру.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Михаил Шевчук, ранее работавший над сериалами «Геймеры» и «Спецкор отдела расследований», а также комедией «Убежать, догнать, влюбиться».

Премьера «Маскерада» состоится 11 мая.