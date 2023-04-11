Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп»

18 апреля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» пройдет показ фильма «Мизантроп» от режиссера «Диких историй» Дамиана Сифрона. Шейлин Вудли, звезда сериала «Большая маленькая ложь», перевоплотится в асоциального служителя закона, которой поручают поймать маньяка-стрелка.

По сюжету картины город Балтимор терроризирует опытный снайпер, убивающий людей в случайном порядке. Следователь из ФБР в исполнении Бена Мендельсона привлекает к расследованию молодую женщину-полицейскую с мрачным прошлым. Только ей под силу проникнуть в разум преступника, понять, что им движет, и остановить его.

Захватывающий триллер «Мизантроп» выйдет в широкий прокат 20 апреля. Участники клуба Киноафиши, как всегда, смогут посмотреть фильм раньше официальной премьеры. Бесплатный билет на показ уже ждет на странице клуба.