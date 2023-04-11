Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп»
Посмотрите первыми новый детективный триллер!
18 апреля в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» пройдет показ фильма «Мизантроп» от режиссера «Диких историй» Дамиана Сифрона. Шейлин Вудли, звезда сериала «Большая маленькая ложь», перевоплотится в асоциального служителя закона, которой поручают поймать маньяка-стрелка.
По сюжету картины город Балтимор терроризирует опытный снайпер, убивающий людей в случайном порядке. Следователь из ФБР в исполнении Бена Мендельсона привлекает к расследованию молодую женщину-полицейскую с мрачным прошлым. Только ей под силу проникнуть в разум преступника, понять, что им движет, и остановить его.
Захватывающий триллер «Мизантроп» выйдет в широкий прокат 20 апреля. Участники клуба Киноафиши, как всегда, смогут посмотреть фильм раньше официальной премьеры. Бесплатный билет на показ уже ждет на странице клуба.
Напомним, что все желающие могут принять участие в благотворительной акции «Смотри кино и делай добро». Сделайте пожертвование от 1000 рублей в любой из фондов, представленных на сайте «Нужна помощь», и получите уникальные привилегии от Киноклуба.