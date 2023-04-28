Анонсирован сиквел «Вышибал» с Винсом Воном

Знаменитая спортивная комедия «Вышибалы» все-таки получит сиквел. Разговоры о продолжении хита 2004 года велись на протяжении многих лет, но теперь проект наконец приблизился к реализации. Согласно Deadline, вторая часть находится на ранней стадии разработки. Фильмом занимается 20th Century Studios.

Идею сиквела придумал лично Винс Вон, а сценарий на ее основе напишет Джордан ВанДина, ранее сотрудничавший с актером при создании комедии Hulu «Кутеж». О сюжете пока никакой информации нет.

На данном этапе неизвестно, вернутся ли в новой ленте Бен Стиллер и остальные участники оригинального актерского состава, в который вошли Кристин Тейлор, Джастин Лонг, Стивен Рут, Джоэль Мур, Крис Уильямс, Алан Тьюдик и Мисси Пайл. Первую часть поставил по своему сценарию режиссер Роусон Маршалл Тербер («Красное уведомление»). Фильм заработал в прокате $168 млн.

Оригинальный «Вышибала» повествует о Питере ЛаФлере (Вон) и группе его друзей-лузеров, проводящих свои будни в крохотном спортзале. Привычный жизненный уклад нарушается, когда владелец крупной сети фитнесс-центров Уайт Гудман (Стиллер) собирается выкупить спортзал Питера, уничтожив его самобытность. Чтобы сохранить свой зал, Питеру и его приятелям нужно в срочном порядке найти $50 тысяч. Единственное, что приходит им на ум — участие в национальном чемпионате для вышибал.