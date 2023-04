Режиссер сериала «Чернобыль» снимет фильм о Саддаме Хусейне

По информации Variety, компании Fremantle и Sinestra разрабатывают художественный фильм The Prisoner in His Palace («Узник в своем дворце»), посвященный бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну.

В основу фильма ляжет бестселлер Уилла Барденверпера The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid («Узник в своем дворце: Саддам Хусейн, его американская охрана и то, о чем умалчивает история»). Книга повествует о двенадцати американских солдатах, охранявших иракского политика в течение нескольких месяцев, предшествовавших его казни. На протяжении всего произведения автор исследует неоднозначную личность Хусейна, который, с одной стороны, был жестоким тираном, прибегавшим к пыткам и убийствам, а с другой, — смиренным заключенным, проявившим удивительное достоинство и мужество перед лицом смерти. Барденверпер показывает, какое глубокое влияние на солдат оказал опыт взаимодействия с Хусейном.

Режиссером фильма выступит основатель Sinestra Йохан Ренк, получивший премию «Эмми» за работу над сериалом «Чернобыль». Функции продюсера выполняет его коллега по компании Майкл Паретс. Барденверпер выступает исполнительным продюсером. Сценарий пишет Дарби Кили («Патриот»).

Ранее Fremantle и Sinestra заключили контракт на производство целого ряда совместных проектов. Помимо The Prisoner in His Palace, в их число войдет экранизация романа Mouth to Mouth, который бывший президент США Барак Обама включил в свой личный топ любимых книг за 2022 год.