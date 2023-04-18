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Киноафиша Новости Студия Горького готовит нестандартные байопики о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

Студия Горького готовит нестандартные байопики о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

18 апреля 2023 11:04
Студия Горького готовит нестандартные байопики о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском

В картинах будут отношения отношения Маяковского с Лилей Брик и период создания Чуковским «Крокодила».

Киностудия им. М. Горького запустила в параллельное производство сразу два полнометражных фильма о легендах советской литературы. В разработке находятся биографические драмы о Владимире Маяковском и Корнее Чуковском. Согласно официальному пресс-релизу, грядущие фильмы будут сделаны в обход концепта классических байопиков, где охватывается весь жизненный цикл. Вместо этого создатели сосредоточатся на определенных периодах.

В одной из картин будут освещены отношения Маяковского с его музой Лилей Брик во время съемок немого фильма «Закованная фильмой». В фильме о Чуковском будет затронут момент, когда молодой автор писал свою первую детскую поэму «Крокодил».

Ниже приведена цитата генерального продюсера Киностудии Горького Лики Бланк:

«Корней Чуковский совершил революцию в нашей детской литературе, и первым его хитом стал написанный шутя «Крокодил». Наш фильм о том, как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей, среди которых был и Маяковский. Последний был не только гениальным поэтом. В 1918 году он с энтузиазмом написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они снялись в картине «Закованная фильмой», но что-то пошло не так. Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съемочной площадке этого фильма и параллельно в их жизнях. Будет очень интересно, ведь эта пара до сих пор остается одной из самых обсуждаемых».

Кинокомпания намерена создать художественные ленты о знаковых литературных деятелях, чтобы с новой стороны раскрыть их личности для современной аудитории. Сроки производства и имена членов творческих команд пока не уточняются.

Фото: РИА Новости / Николай Петров
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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