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Киноафиша Новости Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать

Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать

22 апреля 2023 19:46
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать

С тех пор, как актриса Холли Мари Комбс, известная по роли Пайпер Холливелл в культовом сериале "Зачарованные", покинула телеэкраны, она сосредоточилась на семейной жизни. 

Вместе с мужем Майком, бывшим ресторатором, Холли воспитывает троих сыновей, которые являются главным приоритетом для звезды. После рождения детей актриса решила сделать перерыв в своей карьере, чтобы посвятить время семье. В результате Холли редко появляется на публике, и в соцсетях её просто не узнать.

Свежие фото актрисы появились в сети благодаря подкасту по "Зачарованным", который Холли ведёт, интервьюируя бывших актеров сериала. На свежих фото заметно, что спустя 25 лет после завершения съемок сериала внешность актрисы заметно изменилась.

Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать

Причем, отметим, Холли не старается скрыть природные процессы старения и с гордостью демонстрирует свои морщинки и седые волосы – а также всё ещё очаровывает своей улыбкой и добротой.

Благотворительная деятельность

Кроме семейной жизни, Холли активно участвует в благотворительной деятельности. За годы своей звездной карьеры она неоднократно поддерживала различные благотворительные организации, направленные на защиту прав животных и окружающей среды. Это дело стало настоящим призванием для актрисы, и она не устает напоминать своим поклонникам о важности заботы о природе и борьбы с жестоким обращением с животными.

Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать

Редкие публичные выходы

Несмотря на то, что Холли практически исчезла со страниц глянцевых журналов и телеэкранов, иногда актрису можно увидеть на различных мероприятиях и вечеринках. Впрочем, публичные выходы актрисы стали значительно реже, и каждый раз ее фотографии вызывают немалый интерес у поклонников и представителей прессы.

Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать
Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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