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Киноафиша Новости Okko объявил дату выхода документального фильма о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»

Okko объявил дату выхода документального фильма о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»

21 апреля 2023 11:18
Okko объявил дату выхода документального фильма о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»

До цифровой премьеры картина будет показана на Московском международном кинофестивале.

Стриминговый сервис Okko анонсировал дату премьеры документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте», посвященного биографии основателя знаменитой рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Картина, состоящая из двух серий, выйдет на платформе в ближайший понедельник, 24 апреля.

Вместе с тем еще до цифрового релиза проект будет показан на 45-м Московском международном кинофестивале, где зрители смогут увидеть его на большом экране. Сеансы пройдут 22 апреля в кинотеатре «Октябрь» и 23 апреля в кинотеатре «Иллюзион».

Фильм повествует о жизни простого парня по прозвищу Горшок, покорившего отечественную рок-сцену 90-х годов. Объединившись со своим другом и единомышленником Андреем Князевым, он создал уникальный музыкальный коллектив, навсегда изменивший представление целого поколения об истинном искусстве, свободе и братстве. В создании фильма приняли участие родные Горшенева, а также его ближайшие музыкальные товарищи и коллеги. Картина будет интересна не только поклонникам «Короля и Шута», но и тем, кто хочет узнать больше об одном из ярчайших явлений в истории российского панк-рока.

Режиссером выступила Дарья Иванков, наиболее известная по документальной ленте «Анатолий Крупнов. Он был».

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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