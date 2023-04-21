10 киноляпов в Анатомии страсти, которые никто не замечал годами

"Анатомия страсти" – сериал, который на протяжении вот уже девятнадцати сезонов удерживает у экранов зрителей своими захватывающими любовными драмами и сложными медицинскими случаями.

Но даже в таком увлекательном проекте частенько можно найти забавные киноляпы и ошибки. Вот самые нелепые из них.

Сезон 2, серия 27, "Теряя веру": время смерти Денни

В последней серии второго сезона Денни (возлюбленный Иззи) прощается с жизнью. Бэйли сообщает главному врачу, что Денни умер в 19:42, но часы главврача показывают 18:30. Видимо, Бэйли обладает даром предсказания будущего, или кто-то ошибся с монтажом.

Сезон 10, серия 15, "Растрачивая всё впустую": фатальная ошибка Аризоны

В одном из эпизодов Аризона лечит мальчика с болезнью Байлера и желтухой. Вместо "цирроза" (последняя стадия заболевания печени) актриса произносит "псориаз" (кожное заболевание). Серьезная ошибка для врача такого ранга (а для несчастного пациента – гарантированно фатальная)!

Сезон 2, серия 20, "Бинт и пулевое ранение": Дерек и его гениальные идеи

Дерек Шепард, известный своей высокой квалификацией и чуть ли не гениальностью, порой тоже допускает ошибки – причем максимально глупые. В эпизоде с вилкой, застрявшей в шее женщины, Дерек посылает Мередит сделать ей МРТ. Но ведь МРТ – это, по сути, огромный магнит, и металл внутри аппарата строго-настрого запрещен! Сомнительное решение от опытного доктора.

Сезон 2, серия 8, "Пусть будет так": отпустите голубя!

В самом начале эпизода голубь "отнимает" у Джорджа пончик и начинает его клевать. Только самые внимательные зрители могут рассмотреть, что несчастная птица на самом деле "на поводке": к лапке голубя привязана красная нить, чтобы он не улетел. Видимо, пончик был недостаточной мотивацией.

Сезон 8, серия 18, «Лев сегодня спит»: с клыками льва всё в порядке

В эпизоде Ричард и Джексон проводят весьма странную операцию: вытаскивают клык льва, застрявший в ноге пациента. Однако перед этим в начале серии зрители видят этого самого льва, и у него на месте все клыки. Видимо, сценаристы решили, что клыки у львов отрастают за денёк-другой, иначе никак не объяснить такой промах.

Сезон 5, серия 16, «Добросовестное заблуждение»: а что это вы такое пьёте?

Киноляп, на который могут обратить внимание только самые внимательные зрители. В эпизоде случается забавный момент между Кристиной и Оуэном. Оуэн подносит Кристине прозрачный напиток, и они разговаривают о будущем. Когда Кристина поднимает стакан, напиток в нем становится темным! А когда камера снова переключается на стол, напиток опять прозрачный.

Сезон 4, серия 4, «Суть дела»: кое у кого проблемы с географией

В одной из серий стажер Мередит, Норман, дает пациентке неправильные результаты анализов, и она думает, что умирает. В итоге несчастная женщина решает напоследок пуститься во все тяжкие: она увольняется, расстается с парнем и отправляется в Исландию, чтобы посмотреть на "незаходящее солнце". Но ведь Исландия находится южнее полярного круга и, хотя солнце там реально садится очень поздно, "незаходящего солнца" там не бывает! А даже если бы и было, действие сезона 4 происходит осенью, так что в любом случае не видать несчастной женщине "незаходящего солнца"; то-то она удивилась бы, когда добралась бы до Исландии (а потом осознала, что ещё и диагноз перепутали…)

Сезон 8, серия 16, «Если бы вы были одиноки»: пожар – пожаром, но штаны важнее

В эпизоде Ричарда разбудил звук сработавшей пожарной сигнализации. В пижаме он начинает кричать жене, страдающей от болезни Альцгеймера. Не дождавшись ответа, он бежит на кухню тушить пожар, но уже в рабочей одежде! Значит ли это, что Ричард решил переодеться, прежде чем спасать жену и дом от огня? Удивительные приоритеты у героя!

Сезон 8, серия 24, «Полёт»: выжив в авиакатастрофе, не забудь надеть куртку

Этот казус напоминает предыдущий. В серии с крушением самолета Мередит ищет Дерека. Кристина говорит ей, что не знает, где он, и чтобы она пошла его искать. Однако, когда Мередит снова появляется на экране, она уже в куртке! Возникает вопрос: откуда она взяла такую большую куртку? И как у нее хватило самообладания, прежде чем искать любимого, который, возможно, мертв, найти где-то пресловутую куртку и напялить ее на себя?

И напоследок

Одна из самых нелепых ошибок сериала, которая целиком на совести сценаристов, не помнящих, когда и с кем из их персонажей что происходило. Мама Делуки вполне себе жива, когда Карев отправляет его в больницу… И одновременно умерла, ещё когда он был в колледже. Парадоксальная мама Шредингера у доктора Эндрю!