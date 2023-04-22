Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»?

Джордж Мартин и студия HBO подарили нам огромную вселенную, полную немыслимых приключений и удивительных существ. «Игра престолов», «Дом дракона» и предстоящая экранизация «Повестей о Дунке и Эгге» – одни из самых масштабных фэнтези-сериалов в истории кино. Несмотря на обширную галерею образов, самыми интересными персонажами этих проектов всегда были и остаются драконы. Эти величественные, загадочные и почти всесильные существа поражают воображение и порой вызывают зависть. Мечтаешь, подобно им, летать по небу и испепелять врагов огнем? Пройди короткий тест и узнай, каким из драконов ты стал бы в мире «Игры престолов»!