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Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»?

22 апреля 2023 13:00
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»?

Мечтаешь строить великую империю вместе с Дейенерис или возглавлять армию вместе с Деймоном?

Джордж Мартин и студия HBO подарили нам огромную вселенную, полную немыслимых приключений и удивительных существ. «Игра престолов», «Дом дракона» и предстоящая экранизация «Повестей о Дунке и Эгге» – одни из самых масштабных фэнтези-сериалов в истории кино. Несмотря на обширную галерею образов, самыми интересными персонажами этих проектов всегда были и остаются драконы. Эти величественные, загадочные и почти всесильные существа поражают воображение и порой вызывают зависть. Мечтаешь, подобно им, летать по небу и испепелять врагов огнем? Пройди короткий тест и узнай, каким из драконов ты стал бы в мире «Игры престолов»!

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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