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Киноафиша Новости На CinemaCon показали трейлер блокбастера DC «Аквамен и потерянное царство»

На CinemaCon показали трейлер блокбастера DC «Аквамен и потерянное царство»

26 апреля 2023 12:04
На CinemaCon показали трейлер блокбастера DC «Аквамен и потерянное царство»

Ролик представляет нового антагониста, а также показывает развитие забавных отношений между Артуром Карри и его братом.

На конвенте владельцев кинотеатров CinemaCon, проходящем в Лас-Вегасе, был эксклюзивно представлен первый трейлер супергеройского фильма «Аквамен и потерянное царство». Видео еще не было опубликовано в сети, но Deadline поделился его описанием.

Трейлер начинается со сцены, в которой Артур Карри (Джейсон Момоа), он же Аквамен, возвращается к родному дому-маяку, размышляя о жизни со своим отцом Томом Карри (Темуэра Моррисон). Однако обязанности защитника океанов не позволяют ему расслабиться, поэтому вскоре действие переносится под воду, где герой сражается с огромной субмариной, и на пляж, где он дерется с неприятелями. Артур говорит:

«Я должен быть королем, чтобы объединить землю и море».

Следующие кадры демонстрируют бой между Акваменом и Черной Мантой (Яхья Абдул-Матин II), разворачивающийся под тощей арктического льда. Герой кричит:

«Никто не смеет бить моего брата, кроме меня».

Тут же на экране появляется сам непутевый брат Артура, Орм (Патрик Уилсон), который говорит:

«Не называй меня братом!»

Затем ролик представляет нового врага короля Атлантиды, Черного трезубца. Он заявляет:

«Я уничтожу Аквамена и все, что ему дорого!»

В конце трейлера Артур говорит:

«Иногда не сдаваться — это самое героическое, что ты можешь сделать».

Орм отвечает ему:

«Если ты пойдешь в бой, Атлантида последует за тобой».

Кроме того, в нескольких сценах появляется Мера (Эмбер Херд) и маленький ребенок Аквамена.

Режиссер Джеймс Ван также присоединился к CinemaCon по видеосвязи и рассказал, что фильм во многом посвящен отношениям между Артуром и его братом:

«Это приключенческий боевик с очень забавными отношениями между Артуром и Ормом. В первой части Орм был злодеем, но на этот раз он нужен Артуру».

Премьера «Аквамена и потерянного царства» состоится 20 декабря.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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