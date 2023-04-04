Остин Батлер сыграет в гангстерском фильме на основе античной литературы

Как сообщает Deadline, звезда «Элвиса» Остин Батлер планирует сыграть главную роль в гангстерском фильме City on Fire («Город в огне»), являющемся экранизацией одноименного романа Дона Уинслоу. Актер также выступит продюсером проекта вместе с Дэвидом Хейманом («Однажды... в Голливуде») и Шейном Салерно («Аватар: Путь воды»).

Оригинальный роман основан на произведениях античной литературы, таких как «Илиада», «Одиссея» и «Энеида». В центре сюжета — ирландская и итальянская криминальные империи, контролирующие всю территорию Новой Англии. Как и в «Илиаде», правители империй ссорятся друг с другом из-за женщины, что приводит к началу масштабной войны. Главный герой — рядовой бандит Дэнни Райан (Батлер), вынужденный стать безжалостным лидером преступной группировки ради защиты своих друзей, семьи и дома. Сражаясь со вражеской мафией, полицейскими и федеральными агентами, Дэнни намеревается построить настоящую криминальную династию или умереть в попытках это сделать.

Книга City on Fire вышла в свет в апреле 2022 года и является лишь первой частью запланированной книжной трилогии, поэтому, вполне вероятно, в будущем экранизация также получит сиквелы. Второй роман цикла, получивший название City of Dreams («Город мечтаний»), будет опубликован 18 апреля.

Производством адаптации занимается студия Sony 3000 Pictures.