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Киноафиша Новости Джеймс Ганн спасает MCU: первые зрители в восторге от «Стражей Галактики 3»

Джеймс Ганн спасает MCU: первые зрители в восторге от «Стражей Галактики 3»

24 апреля 2023 10:13
Джеймс Ганн спасает MCU: первые зрители в восторге от «Стражей Галактики 3»

Они называют картину великолепным завершением трилогии и лучшим проектом Marvel со времен «Мстителей. Финал».

В сети появились отзывы о долгожданном супергеройском фильме Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 3». Первые зрители посмотрели картину в субботу, 23 марта, на парижской премьере и остались в восторге.

Например, Лили ла Фурми (@FourmiLily) похвалила ленту за сложный и эмоциональный сюжет:

«Этот фильм... мое сердце переполнено и разбито одновременно. Картина вызвала у меня очень много переживаний, ее сюжет очень сложен, но она заставила меня чувствовать себя потрясающе».

Эмиль Франки (@emil_franchi) отметил, что за почти десять лет, прошедших со дня премьеры оригинальных «Стражей Галактики» (2014), ни один фильм серии не оставил аудиторию разочарованной:

«Посмотрев ленту дважды, я могу с уверенностью сказать, что «Стражи Галактики. Часть 3» идеально завершают трилогию. Это душераздирающая и веселая картина. Я полюбил этих героев с первых кадров. Эта серия оставалась на своем пике на протяжении всех 10 лет».

Максим Чао (@MaximeChao) признал, что не все новые персонажи получились качественными, но, несмотря на это, фильм ощущается отлично:

«Стражи Галактики. Часть 3» — лучшая часть трилогии, самая трогательная и самая серьезная. В фильме есть хороший юмор, но общий тон изменился по сравнению с предыдущими фильмами. Экшен жестокий и визуальные эффекты на высоте. Адам Уорлок разочаровывает, но Чукуди Ивуджи великолепен».

Матиас Г. Ребольедо (@Reborivera) заявил, что картина Ганна «возродила кино»:

«Этот фильм возродил кино. Завершение трилогии Ганна — впечатляющее и очень эмоциональное зрелище. Такие картины редко встречаются в Marvel, но сейчас мы получили возможность насладиться одной из них. Это действительно лучший проект франшизы со времен «Мстителей. Финал».

Премьера «Стражей Галактики. Часть 3» состоится 5 мая.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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