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Киноафиша Новости Пол Мескал и Джоди Комер стали лауреатами Премии Лоуренса Оливье

Пол Мескал и Джоди Комер стали лауреатами Премии Лоуренса Оливье

3 апреля 2023 15:49
Пол Мескал и Джоди Комер стали лауреатами Премии Лоуренса Оливье

Актеры получил награды за роли в спектаклях «Трамвай «Желание» и «На первый взгляд».

Накануне в королевском Альберт-Холле в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения престижной театральной Премии Лоуренса Оливье. Главными победителями стали актеры Пол Мескал и Джоди Комер. Первый был удостоен чести за роль Стэнлли Ковальски в адаптации классической пьесы «Трамвай «Желание», а его коллега получила признание за моноспектакль «На первый взгляд».

Пьеса с Комер представляет собой по жанру юридический триллер. Автор произведения — австралийско-британская драматург Сьюзи Миллер. Постановку выдвинули в пяти номинациях, из которых две обернулись победой. Кроме актерской категории, спектакль был награжден призом «Лучшая новая драма».

Нашумевшее возрождение пьесы Теннесси Уильямса с Мескалом получило три статуэтки, в числе которых «Лучший возобновленный спектакль» и «Лучшая актриса вспомогательного состава» (Аньяна Васан). Награда за режиссуру досталась Фелиму Макдермотту, поставившему сценическую адаптацию мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Спектакль получил девять номинаций, из которых шесть обернулись победой. Также две награды получил мюзикл «Оклахома!».

Для Мескала 2023 год выдался особенно насыщенным. Помимо работы в театре, артист недавно получил первую в карьере номинацию на «Оскар», а в ближайшие месяцы он будет сниматься у Ридли Скотта в «Гладиаторе 2». Комер также может снова объединиться с пожилым мэтром, у которого она снималась в «Последней дуэли», только в другом проекте. По слухам, актриса претендует на одну из ролей в многосерийном сиквеле «Бегущего по лезвию» от Amazon, который Скотт продюсирует.

Премия Лоренса Оливье присуждается Театральным сообществом Лондона в качестве признания профессиональных достижений деятелей театральной сферы. Она была создана в 1976 году. Американским аналогом Премии Оливье является «Тони».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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