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Киноафиша Новости Клинт Иствуд готовит юридическую драму с Николасом Холтом и Тони Коллетт

Клинт Иствуд готовит юридическую драму с Николасом Холтом и Тони Коллетт

16 апреля 2023 23:40
Клинт Иствуд готовит юридическую драму с Николасом Холтом и Тони Коллетт

Картина может стать последней в карьере знаменитого кинематографиста.

Клинт Иствуд сейчас активно готовится к съемкам своего следующего режиссерского проекта, который, как ожидается, станет финальным в его многолетней карьере. Легендарный кинематографист поставит юридическую драму «Присяжный №2» (Juror No. 2). Как передает Variety, на ведущие роли уже утверждены Николас Холт («Ренфилд») и Тони Коллетт («Реинкарнация»).

Действие развернется во время судебного процесса. Главный герой повествования — присяжный, который понимает, что его деяния могли привести к смерти жертвы. Ему необходимо решить, как он поступит: либо он будет манипулировать другими присяжными, чтобы спасти себя и посадить невиновного, или же он раскроет всю правду и сдастся властям. Холт сыграет протагониста, а Коллетт отведена роль обвинителя.

Сценарий написал Джонатан Абрамс. Проектом занимается студия Warner Bros., с которой Иствуд сотрудничает уже много лет. 31 мая звезде исполнится 93 года. Съемки фильма начнутся в июне.

Пришлая лента Иствуда, драма «Мужские слезы», вышла осенью 2021 года. У Холта на прошлой неделе стартовала вампирская хоррор-комедия «Ренфилд», а в скором времени его можно будет увидеть в третьем сезоне «Великой». Сейчас он снимается в мистической драме Роберта Эггерса «Носферату». Среди свежих проектов Коллетт: комедия «Мама мафия», сериал Amazon «Сила» и научно-фантастический триллер «Мики 17».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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