После исчезновения Кейна мир Цифрового цирка погружается в полный хаос. Шестеро запертых в виртуальной реальности людей — Помни, Джекс, Рагата, Гангл, Кингер и Зубл — остаются одни, брошенные на произвол судьбы в пугающей пустоте. Понимая, что грань между реальностью и игрой давно стерта, герои вынуждены наконец докопаться до истины: что же такое Цифровой цирк на самом деле? Кто его создал? И есть ли у них шанс выбраться?

«Удивительный цифровой цирк» не просто анимация — это настоящий культурный феномен. Первая серия, вышедшая на YouTube в октябре 2023 года, собрала более 100 миллионов просмотров за первый месяц. На сегодняшний день суммарные просмотры перевалили за 1 миллиард, а в октябре 2024 года сериал вошел в топ-5 самых просматриваемых шоу Нетфликс в мире.

Финал побил рекорды предпродаж: в США продано билетов на 7,5 миллионов долларов, а количество кинотеатров, где покажут фильм, увеличилось с 900 до более чем 2 000 из-за бешеного спроса.