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Постер мультфильма Удивительный цифровой цирк: Последний акт
8.7
Удивительный цифровой цирк: Последний акт - Трейлер
Киноафиша Фильмы Удивительный цифровой цирк: Последний акт
8.7

Удивительный цифровой цирк: Последний акт

, 2026
The Amazing Digital Circus: The Last Act
Австралия, США / приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма / 16+
Полнометражная версия двух финальных серий "Удивительного цифрового цирка"
Трейлеры
Пойду 1473
Не пойду 27
Постер мультфильма Удивительный цифровой цирк: Последний акт
8.7
Пойду 1473
Не пойду 27
Удивительный цифровой цирк: Последний акт - Трейлер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

После исчезновения Кейна мир Цифрового цирка погружается в полный хаос. Шестеро запертых в виртуальной реальности людей — Помни, Джекс, Рагата, Гангл, Кингер и Зубл — остаются одни, брошенные на произвол судьбы в пугающей пустоте. Понимая, что грань между реальностью и игрой давно стерта, герои вынуждены наконец докопаться до истины: что же такое Цифровой цирк на самом деле? Кто его создал? И есть ли у них шанс выбраться?

«Удивительный цифровой цирк» не просто анимация — это настоящий культурный феномен. Первая серия, вышедшая на YouTube в октябре 2023 года, собрала более 100 миллионов просмотров за первый месяц. На сегодняшний день суммарные просмотры перевалили за 1 миллиард, а в октябре 2024 года сериал вошел в топ-5 самых просматриваемых шоу Нетфликс в мире.

Финал побил рекорды предпродаж: в США продано билетов на 7,5 миллионов долларов, а количество кинотеатров, где покажут фильм, увеличилось с 900 до более чем 2 000 из-за бешеного спроса.

Полнометражная версия двух заключительных эпизодов (8 и 9) «Удивительного цифрового цирка», демонстрирующая завершение истории персонажей, оказавшихся в ловушке цифрового мира под властью неуравновешенного циркового конферансье.

В ролях

Марио Кастанеда
Шон Чиплок
Kinger
Лиззи Фриман
Pomni
Cooper Smith Goodwin
Bubble
Майкл Ковач
Jax
Alex Rochon
Caine
Amanda Hufford
Ragatha
Marissa Lenti
Gangle
Ashley Nichols
Zooble
Skye Redden
Ribbit
Cassie Ewulu
Queenie
Сценарист Cooper Smith Goodwin , Serry Jane
Композитор Cooper Smith Goodwin , Александр Берк, Evan Alderete, Neil Cicierega
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 июня 2026
Дата выхода
4 июня 2026 Болгария C
4 июня 2026 Исландия 12 year age limit
4 июня 2026 Латвия N12
4 июня 2026 Литва N13
4 июня 2026 Молдавия AG
4 июня 2026 Польша
4 июня 2026 Сербия o.A.
4 июня 2026 Хорватия o.A.
4 июня 2026 Черногория o.A.
4 июня 2026 Чехия
Сборы в мире $36 405 571
Производство Glitch Productions
Другие названия
The Amazing Digital Circus: The Last Act, The Amazing Digital Circus: El último acto, Rạp Xiếc Kỹ Thuật Số Diệu Kỳ: Hồi Kết, The Amazing Digital Circus: Acte Final, The Amazing Digital Circus: Az utolsó felvonás, The Amazing Digital Circus: Der letzte Akt, The Amazing Digital Circus: O Último Ato, The Amazing Digital Circus: Ostatni akt, 神奇數字馬戲團：最終章, TADC Finale, The Amazing Digital Circus: Le Dernier Acte, The Amazing Digital Circus: The Final Act, The Amazing Digital Circus: El Acto Final, O Incrível Circo Digital: O Último Ato, آخری ایکٹ, El Asombroso Circo Digital: El Ultimo Acto, Digital Circus: The Last Act, 驚奇數位馬戲團：最終章, السرك الرقمي المدهش: الفصل الأخير, TADC: The Last Act

Рейтинг мультфильма

8.7
Оцените 391 голос
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  33 В жанре «приключения»  12 В жанре «анимация»  9 В жанре «комедия»  5 В жанре «детектив»  1 В жанре «фантастика»  5 В жанре «ужасы»  1 В жанре «драма»  11 В фильмах Австралии  2 В фильмах США  20 В фильмах 2026 года  8
Обновлено 6 июля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Удивительный цифровой цирк: Последний акт - Трейлер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт Трейлер
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