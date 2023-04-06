Мария Горбань расследует мистическое дело в трейлере сериала «Тайна пропавшей деревни»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и студия Sverdlovsk выпустили трейлер многосерийной детективной комедии «Тайна пропавшей деревни». Шоу будет представлять собой псевдодокументальное журналистское расследование в антураже российской глубинки. Точная дата премьеры пока не оглашена, но известно, что релиз состоится позднее в этом году. Все эпизоды выйдут одновременно.

В центре сюжета окажется столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань), которая в поисках сенсационного материала оказывается в окутанной тайнами деревне Верхние Броды. Повод для репортажа по-настоящему масштабный: однажды утром из поселения необъяснимым образом исчезают все двадцать жителей, однако имущество этих людей и вся домашняя скотина остаются на месте. Татьяна принимается за расследование, потому что для нее это отличный шанс восстановить подмоченную репутацию и доказать, что она умеет снимать качественные репортажи.

Создателями проекта являются Сергей Светлаков («Елки») и Саид Давдиев («Прожектор Перисхилтон»). Режиссером выступил Андрей Шавкеро («Старые шишки»). В остальной актерский состав вошли Филипп Ершов, Ольга Ергина, Сергей Муравьев, Светлана Листова, Алексей Дмитриев, Дмитрий Никулин, Вячеслав Гуливицкий, Михаил Крылов, Павел Сборщиков, Людмила Чиркова и ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко.