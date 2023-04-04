Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

Съемки «Джокера: Безумие на двоих» продолжаются в Нью-Йорке, благодаря чему в сеть просочилась новая порция закулисных снимков. Накануне фотографам вновь удалось запечатлеть Леди Гагу в образе Харли Квинн. На этот раз звезда находилась на ставшей знаменитой ступенчатой лестнице, соединяющей Шекспир-авеню и Андерсон-авеню в Бронксе. Именно здесь в оригинальном «Джокере» Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса спускался танцующей походкой, что стало одним из наиболее запоминающихся моментов первой картины.

В сиквеле нечто подобное произойдет и с героиней Гаги. В данной сцене актриса с размазанным клоунским гримом спускается по ступенькам под музыку, после чего к ней присоединяется такой же потрепанный Феникс. После они вместе курят сигареты и смеются. Также в сцене фигурируют полицейские. Отсылка к схожей сцене из «Джокера» очевидна.

Основное действие продолжения развернется в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Артур Флек попал после событий первой части — там он и познакомится с Харли Квинн. Каким образом действие перетечет на улицы Готэма, пока можно только догадываться.

Съемки находятся уже на заключительной стадии. Премьера «Джокера: Безумие на двоих» намечена на 4 октября 2024 года. Студия Warner Bros. выпустит сиквел ровно через пять лет после релиза оригинала.