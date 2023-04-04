Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

4 апреля 2023 14:34
Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

Актеры снимаются на памятных ступеньках из первого фильма.

Съемки «Джокера: Безумие на двоих» продолжаются в Нью-Йорке, благодаря чему в сеть просочилась новая порция закулисных снимков. Накануне фотографам вновь удалось запечатлеть Леди Гагу в образе Харли Квинн. На этот раз звезда находилась на ставшей знаменитой ступенчатой лестнице, соединяющей Шекспир-авеню и Андерсон-авеню в Бронксе. Именно здесь в оригинальном «Джокере» Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса спускался танцующей походкой, что стало одним из наиболее запоминающихся моментов первой картины.

Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

В сиквеле нечто подобное произойдет и с героиней Гаги. В данной сцене актриса с размазанным клоунским гримом спускается по ступенькам под музыку, после чего к ней присоединяется такой же потрепанный Феникс. После они вместе курят сигареты и смеются. Также в сцене фигурируют полицейские. Отсылка к схожей сцене из «Джокера» очевидна.

Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»Леди Гага и Хоакин Феникс танцуют на лестнице на новых фото со съемок «Джокера 2»

Основное действие продолжения развернется в психиатрической лечебнице Аркхем, куда Артур Флек попал после событий первой части — там он и познакомится с Харли Квинн. Каким образом действие перетечет на улицы Готэма, пока можно только догадываться.

Съемки находятся уже на заключительной стадии. Премьера «Джокера: Безумие на двоих» намечена на 4 октября 2024 года. Студия Warner Bros. выпустит сиквел ровно через пять лет после релиза оригинала.

Фото: Warner Bros.; GC Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Related video