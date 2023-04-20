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В разработку запущен сериал по книжному циклу «Сумерки»

20 апреля 2023 10:24
В разработку запущен сериал по книжному циклу «Сумерки»

В создании принимают участие автор оригинальных книг и сценаристка «Детективного агентства Дирка Джентли».

По информации The Hollywood Reporter, студия Lionsgate Television планирует выпустить сериал, основанный на цикле романов Стефани Майер «Сумерки». Сценаристкой назначена Синед Дэйли, ранее работавшая над «Детективным агентством Дирка Джентли», «Воспитанными волками» и «Соври мне». По данным СМИ, в настоящее время она обсуждает с Lionsgate Television общую концепцию шоу и то, будет ли оно прямой экранизацией оригинальных книг или их ответвлением.

Сама Мейер также принимает участие в разработке сериала. Кроме того, исполнительными продюсерами проекта выступают бывший сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Эрик Фейг («План побега») и Вик Годфри («Вавилон»), чья компания Temple Hill спродюсировала пять полнометражных фильмов по «Сумеркам» с Робертом Паттинсоном, Кристен Стюарт и Тейлором Лотнером в главных ролях.

Проект в данный момент находится на очень ранней стадии разработки. Он не имеет потенциальной платформы для трансляции, поскольку студия, контролирующая права на франшизу «Сумерки», планирует возглавить разработку шоу и лишь затем представить его потенциальным покупателям. Когда именно сериал будет выставлен на продажу, пока неизвестно.

Представители Lionsgate Television отказались давать комментарии по этому поводу.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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