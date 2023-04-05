Дэвид Линч высказался о «Дюне» Дени Вильнева и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино

Режиссер заявил, что никогда не будет смотреть новые экранизации «Дюны» из-за своего болезненного прошлого опыта.

Дэвид Линч поделился своими соображениями по поводу фильма «Дюна» Дени Вильнева, основанного на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта.

В 1984 году Линч также снял экранизацию романа Герберта и до сих пор считает процесс работы над этой картиной одним из худших опытов в своей карьере. Режиссер был лишен творческой свободы и поставлен в достаточно жесткие бюджетные рамки. Эти проблемы в конечном итоге отразились на качестве картины, из-за чего «Дюна» Линча была прохладно встречена зрителями и критиками. Режиссер был настолько опечален получившимся результатом, что попросил студию удалить его имя из титров, но его воля не была исполнена.

В новом интервью для Cahiers du Cinéma Линч признался, что все еще тяжело переживает провал своей «Дюны», поэтому совершенно не горит желанием смотреть новые экранизации книги:

«Я никогда не посмотрю этот фильм. Я даже не хочу, чтобы мне что-либо рассказывали о нем».

Сам Вильнев в интервью Empire в 2020 году заявил, что очень уважает творчество Линча, но старается не ориентироваться на его версию «Дюны» в своей работе:

«Я большой поклонник Дэвида Линча, он — настоящий мастер. Я помню, что был очень взволнован перед первым присмотром его «Дюны», но в итоге… в фильме есть моменты, которые мне нравятся, и есть моменты, которые меня не совсем устраивают. Так что в тот момент я был только наполовину удовлетворен. Вот почему я подумал про себя: «По этой книге надо снять еще один фильм с иным смыслом».

Линч также поделился мнением о фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Постановщик оценил работу своего коллеги очень высоко:

«В «Однажды в... Голливуде» Тарантино показывает, что реальные события могли бы обернуться совсем по-другому. Это чертовски хороший фильм о мести, снятый в приятной манере».

Вместе с тем Линч подчеркнул, что не смотрит много новых картин.