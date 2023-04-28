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Киноафиша Новости Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита» и получил новый трейлер

Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита» и получил новый трейлер

28 апреля 2023 15:55
Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита» и получил новый трейлер

Создатели объяснили, почему решили переименовать картину.

«Кинопоиск» выпустил трейлер масштабной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ранее носившей название «Воланд». По словам продюсера Наталии Клибановой, решение переименовать фильм продиктовано исключительно творческими соображениями. Авторы хотели объединить силу и дух литературного первоисточника с историей, рассказанной в фильме:

«После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым».

Действие развернется в 1930 годах в Москве. В центре сюжета окажется известный писатель на взлете карьеры (Евгений Цыганов), ставший ключевым фигурантом скандальной истории. Из-за сложившейся ситуации его спектакль снимают со сцены, а коллеги демонстративно отказываются от общения. Буквально за считаные дни протагонист превращается во всеобщего изгоя. Переживая тяжелый период, герой Цыганова знакомится с обворожительной Маргаритой (Юлия Снигирь), которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный теплыми чувствами, писатель берется за новую книгу, действующими лицами которой становятся люди из его окружения, а ведущим героем — таинственный Воланд (Аугуст Диль). Постепенно писатель уходит с головой в мир своего романа и вскоре перестает замечать, как вымысел и реальность сливаются воедино.

Точная дата премьеры «Мастера и Маргариты» пока не оглашена, но известно, что релиз состоится в этом году.

Фото: «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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