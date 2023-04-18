Вышел новый трейлер фильма «Белая птица: История чуда» с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон

Кинокомпания Lionsgate впустила новый трейлер драмы «Белая птица: История чуда», являющегося сиквелом фильма «Чудо» (2017). «Белая птица» основана на одноименном графическом романе Ракель Паласио.

Главные роли в предстоящей картине исполнили Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»), Брайс Гейзар («Боишься ли ты темноты?»), Джиллиан Андерсон («Всевидящее око»), Орландо Швердт («Дети кукурузы») и Ариэлла Глейзер («Опасный элемент»).

В центре сюжета — Джулиан (Гейзар), исключенный из школы за издевательства над Огги Пуллманом (Джейкоб Тремблей). Однажды его навещает любимая бабушка (Миррен), мечтающая изменить своего внука в лучшую сторону. Она решает рассказать ему историю из своей юности, прошедшей в оккупированной нацистами Франции. Эта история повествует о юном мальчике (Швердт), спасшем ее от смертельной опасности. Вместе с ним молодая героиня (Глейзер) укрывается в волшебном мире фантазии и находит первую любовь, пока мать мальчика (Андерсон) всеми силами старается сберечь детей от нацистов. Слушая рассказ, Джулиан постепенно начинает осознавать его связь со своей жизнью.

Режиссером фильма выступил Марк Форстер («Кристофер Робин», «Мой ужасный сосед»). Сценарий написал Марк Бомбэк, ранее работавший над фильмами «Невероятный мир глазами Энцо» и «Ведьмина гора».

«Белая птица: История чуда» выйдет в широкий прокат 25 августа.