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Киноафиша Новости Бен Аффлек оказывается в эпицентре головокружительных событий в трейлере триллера «Гипнотик»

Бен Аффлек оказывается в эпицентре головокружительных событий в трейлере триллера «Гипнотик»

4 апреля 2023 10:13
Бен Аффлек оказывается в эпицентре головокружительных событий в трейлере триллера «Гипнотик»

Фильм выйдет в российский прокат.

Интернет-портал IGN представил трейлер экшн-триллера Роберта Родригеса «Гипноз». Главные роли в фильме исполнили Бен Аффлек («Последняя дуэль»), Хала Финли («Последний рейс»), Уильям Фихтнер («Ограбление президента»), Алиси Брага («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Джефф Фэйи («Алита: Боевой ангел»).

В центре сюжета — полицейский детектив Дэниел Рурк (Аффлек), разыскивающий свою без вести пропавшую дочь Минни (Финли). Однажды он узнает, что исчезновение девочки может быть каким-то образом связано с загадочной серией ограблений, совершаемых таинственным человеком (Фихтнер), способным убедить окружающих в чем угодно. Для поимки преступника Рурк обращается за помощью к экстрасенсу Дайане Крус (Брага), которая рассказывает полицейскому, что его неуловимый враг обладает гипнотическими способностями, позволяющими ему создавать вокруг людей иллюзорную реальность, неотличимую от настоящей. Желая раскрыть тайну пропажи Минни, герой Аффлека вступает в неравное противостояние с могущественным грабителем.

Родригес наиболее известен как создатель культовых боевиков «Мачете», «Город грехов» и «От заката до рассвета». Его новая картина была впервые представлена зрителям на фестивале SXSW, где получила положительные отзывы от обозревателей The Playlist и Variety.

Премьера «Гипноза» состоится 12 мая, тогда как в России фильм выйдет 6 июля.

Фото: Hypnotic Film Holdings
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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