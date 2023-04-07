Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес

Биографический сериал с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли Трэвиса Каланика, соучредителя сервиса такси и доставки Uber. Сериал расскажет о событиях, начиная с 2009 года, когда Каланик вместе с программистом Гарретом Кэмпом основал компанию, и заканчивая 2017 годом, когда предприниматель покинул свой пост из-за череды скандалов.

Сериал снят на основе книги журналиста Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия». Создатели проекта планируют продолжить сериал, в следующих сезонах рассказав о других успешных компаниях XXI века.

На взводе: Битва за Uber

Биографическая драма с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй . История супругов Адама и Ребекки Нейман, основавших компанию WeWork, которая занималась организацией пространств для бизнеса. После удачного начала в 2010 году и роста прибыли к 2019 году компания столкнулась с рядом серьезных проблем, связанных с неудачным выходом на биржу, а также обвинениями в адрес Неймана в финансовых махинациях и неэффективном управлении.

Не сработало

Комедийная драма о шеф-поваре Карми Берзатто, который после самоубийства брата возвращается в родной город, чтобы управлять семейной закусочной, перешедшей к нему по наследству. Привыкший к высокой кухне и изысканным нью-йоркским ресторанам, Карми всеми силами пытается превратить забегаловку в престижное место, в то время как персонал с недоверием относится к нововведениям.

Медведь

Не пытайтесь это повторить (2019 год, 3 сезона)

Немецкий сериал о незаконном бизнесе, к которому главного героя подтолкнуло желание вернуть школьную любовь. После того как девушка Морица уходит от него к школьному наркоторговцу, парень решает во что бы то ни стало вернуть ее и обогнать конкурента. Вместе со своим приятелем Ленни Мориц создает онлайн-магазин по продаже наркотиков, который неожиданно для самих героев разрастается до невероятных масштабов.

Сериал вдохновлен реальной историей Максимилиана Шмидта, восемнадцатилетнего парня, который в 2015 году заработал на онлайн-продаже запрещенных веществ несколько миллионов евро, прежде чем его нашла полиция.

Не пытайтесь это повторить

Напряженная драма о противостоянии олигарха и полицейского. Роберт Аксельрод в исполнении Дэмиэна Льюиса — глава инвестиционного фонда, сделавший состояние во время финансового кризиса 2007-2008 гг. Нью-йоркский прокурор Чак Роадс, узнавший о том, что богач нечист на руку, решает разоблачить миллиардера и ищет на него компромат. Ситуация осложняется тем, что жена Чака — психолог Венди — работает в компании его противника и числится ценным сотрудником, с которым Аксельрод не хочет расставаться.

Миллиарды

Сериал о музыкальной индустрии 1970-х, созданный Мартином Скорсезе и Миком Джаггером. Глава звукозаписывающей студии American Century Ричи Финестер, переживающий непростой период в отношениях с женой, находится на грани разорения, когда внезапно решает возродить лейбл. Для этого он вместе со своим напарником Заком Янковичем начинает поиски новых звезд и инвесторов, отчаянно пытаясь удержаться на плаву.

Винил

Харли и братья Дэвидсон (2016)

Даже если вы никогда не грезили мотоциклами, вы не могли не слышать о знаменитой модели Harley-Davidson — мечте всех мотоциклистов и одной из самых узнаваемых марок в мире. Сериал расскажет историю двух школьных приятелей, Билла Харли и Артура Дэвидсона, которые в начале XX века собрали в своем гараже велосипед с мотором. Это стало началом огромной корпорации и настоящей революцией в мире транспортных средств.

Харли и братья Дэвидсон

Империя (2015)

Бывший наркоторговец, а ныне хип-хоп-магнат и директор музыкальной корпорации Empire Entertainment Люциус Лайон узнает о том, что из-за неизлечимой болезни ему остается жить в лучшем случае три года. Люциусу предстоит выбрать, кому из трех сыновей оставить семейный бизнес, в то время как его бывшая жена Куки, которая когда-то вместе с ним работала наркодилером и взяла всю вину на себя, выходит из тюрьмы после семнадцатилетнего заключения. Убежденная в том, что половина всего, что есть у Люциуса, по праву принадлежит ей, Куки вступает в борьбу за наследство.

Империя

Мистер Селфридж (2013)

Биографический сериал об одном из крупнейших предпринимателей первой половины XX века Гарри Селфридже. После поездки в Англию американский бизнесмен, неудовлетворенный тем, что английские универмаги сильно отстают от американских, решает открыть крупнейший торговый центр на Оксфорд-стрит. Его партнер по бизнесу со скепсисом относится к этой идее, но неожиданный интерес к проекту со стороны светской львицы леди Мэй Локси дает зеленый свет этой авантюре.

Мистер Селфридж

Милдред Пирс (2011)

Кейт Уинслет в роли домохозяйки Милдред Пирс, которая в годы Великой депрессии открывает собственное кафе. После ссоры с мужем Милдред остается одна с двумя дочерьми. Безуспешно пытаясь найти работу, женщина наконец устраивается официанткой в кафе, где вскоре открывает в себе кулинарные таланты и потихоньку начинает задумываться о своем бизнесе.