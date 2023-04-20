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Киноафиша Новости Арнольд Шварценеггер становится напарником своей дочери в трейлере экшен-сериала «Фубар»

Арнольд Шварценеггер становится напарником своей дочери в трейлере экшен-сериала «Фубар»

20 апреля 2023 11:33
Арнольд Шварценеггер становится напарником своей дочери в трейлере экшен-сериала «Фубар»

Комедийный боевик в духе «Правдивой лжи» выйдет на Netflix этой весной.

Потоковый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер многосерийной шпионской экшен-комедии с Арнольдом Шварценеггером «Фубар», являющейся для ведущей звезды первым в карьере сериалом. Все эпизоды ироничного боевика станут доступны на стриминге 25 мая.

Шоу выдержано в лучших традициях фильма Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь». В центре сюжета окажется пожилой спецагент ЦРУ по имени Люк Брюннер (Шварценеггер). Главный герой решает уйти в отставку, однако перед этим его просят еще один раз послужить на благо страны. Брюннеру поручают опасную операцию с молодым оперативником, которой неожиданно оказывается дочка протагониста Эмма (Моника Барбаро). Для обоих персонажей новость становится большим сюрпризом. Они понимают, что из-за специфики своей работы они прожили много времени во лжи и почти не знают друг друга. В ходе выполнения совместной миссии Люк и Эмма попытаются спасти мир и наладить личные отношения.

Шоураннером выступил Ник Сантора («Джек Ричер», «Скорпион»). В остальной актерский состав вошли Форчун Феймстер, Гэбриел Луна, Джей Барушель, Адам Палли, Девон Бостик, Фабиана Уденио, Стефани Сай, Апарна Бриэль, Барбара Ив Харрис и Том Арнольд.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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