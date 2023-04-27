Стивен Спилберг остался в восторге от «Индианы Джонса 5»

Стивен Спилберг поделился впечатлениями от просмотра фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». В новом интервью для Time 100 режиссер поделился, что посетил закрытый показ картины по приглашению главы компании Disney Роберта Айгера и остался от нее в восторге:

«Я посмотрел его два дня назад. Боб Айгер организовал просмотр для руководителей Disney, и я пришел на него вместе с режиссером фильма Джеймсом Мэнголдом. Всем понравилась картина. Это действительно хороший фильм об Индиане Джонсе. Я горжусь тем, что Джеймс сделал с ним».

Напомним, что Спилберг стоял у истоков франшизы, сняв «Индиану Джонса: В поисках утраченного ковчега» (1981). Картина стала большим хитом, заработав $353 млн по всему миру при бюджете в $18 млн, и получила три сиквела в последующие годы, режиссером которых тоже выступил Спилберг. Однако при работе над «Индианой Джонсом и колесом судьбы» он уступил свое место Мэнголду, сосредоточившись на функциях исполнительного продюсера. По словам кинематографиста, новой команде удалось создать картину, практически ни в чем не уступающую оригинальным лентам:

«Когда зажегся свет, я просто повернулся к группе и сказал: «Черт! Мне казалось, что я единственный человек, который знает, как делать эти фильмы».

Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 30 июня.