Дуэйн Джонсон анонсировал игровой ремейк мультфильма «Моана»

Вчера, 3 апреля, во время собрания акционеров Disney Дуэйн Джонсон объявил о том, что компания разрабатывает игровой ремейк мультфильма «Моана» (2016).

Оригинальная картина повествует о бесстрашной дочери вождя маленького островного племени Моане (озвучена Аулии Кравальо), мечтающей отправиться в большое приключение. Однажды девушка узнает о том, что ее народу грозит серьезная опасность. Это вынуждает ее пуститься на поиски полубога Мауи (Джонсон), способного победить нависшие над миром силы тьмы. Мультик стал хитом, собрав в мировом прокате более $640 млн.

Образ персонажа Джонсона был во многом вдохновлен его дедушкой, рестлером и верховным вождем народа Самоа Питером Майвиа. Выступая на собрании акционеров, актер подчеркнул, что «Моана» является для него очень личным проектом:

«Я очень благодарен за возможность перенести прекрасную историю «Моаны» на большой экран. Этот фильм — моя культура, он символизирует изящество и силу нашего народа. Я с гордостью ношу символы этой культуры на своей коже и в своей душе. Для меня это уникальная возможность воссоединиться с Мауи, вдохновленным духом моего покойного дедушки, верховного вождя Питера Майвиа. Я также хочу поблагодарить своих партнеров из Disney за их твердое намерение воплотить эту задумку в жизнь. Нет лучшего способа отдать дань уважения истории полинезийского народа, чем через музыку и танцы, потому что эти вещи, по сути, и составляют основу того, кем мы являемся».

Джонсон, Дэни Гарсиа («Молодой Скала»), Хирам Гарсиа («Форсаж: Хоббс и Шоу») и Бо Флинн («Черный Адам») выступят продюсерами нового фильма. Кравальо и Скотт Шелдон («Красное уведомление») также присоединятся в качестве исполнительных продюсеров. Кроме того, в творческую команду войдут Джаред Буш («Энканто») и Дэна Леду Миллер («Нарко»).