Тест: кем бы ты был в Нетландии?

Каких-то 50 лет, и вот Disney решил вернуть всех нас в беззаботные детские годы и выпустить ремейк о бойком мальчишке из чудесной Нетландии под названием «Питер Пэн и Венди». Пираты, индейцы, русалки, парящие в облаках корабли – в общем вся атрибутика времен, когда жизнь была куда проще, прилагается. В связи с чем мы хотим предложить тебе покопаться в своих детских фантазиях и выяснить, с кем бы ты пускался в захватывающие приключения, окажись ты в Нетландии, – в этом тебе поможет наш новый тест.