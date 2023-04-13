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Киноафиша Новости Анонсированы новый спин-офф «Теории большого взрыва» и сериал по «Заклятию»

Анонсированы новый спин-офф «Теории большого взрыва» и сериал по «Заклятию»

13 апреля 2023 16:09
Анонсированы новый спин-офф «Теории большого взрыва» и сериал по «Заклятию»

Warner Bros. продолжает развивать свои успешные франшизы.

Накануне в рамках масштабной презентации Warner Bros. Discovery стало известно, что стрим-сервис HBO Max, который отныне именуется просто Max, заказал производство еще одного спин-оффа «Теории большого взрыва», а также сериала в рамках хоррор-франшизы «Заклятие».

Созданием ответвления популярного ситкома «Теория большого взрыва» займется Чак Лорри, до этого работавший над оригинальным сериалом и приквелом «Молодой Шелдон». На данный момент новое шоу пребывает на ранней стадии разработки. О сюжете никакой информации пока нет. Предполагается, что зрителей ждет сериал с новым актерским составом, но появление звезд оригинальной «Теории большого взрыва» тоже вполне вероятно.

Что до сериала по «Заклятию», то в нем, согласно Warner Bros., будет продолжена история, заложенная в полнометражных фильмах с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном в роли супругов-демонологов. Функции исполнительного продюсера проекта взял на себя Питер Сафран, также возглавляющий студию DC вместе с Джеймсом Ганном. Режиссер и сценарист Джеймс Ван, являющийся создателем «Заклятия», ведет переговоры о том, чтобы тоже присоединиться к шоу в качестве исполнительного продюсера.

Напомним, что во вселенную «Заклятия» на данный момент входят основные фильмы «Заклятие» (2013), «Заклятие 2» (2016) и «Заклятие 3: По воле дьявола» (2021), три части спин-оффа «Проклятие Аннабель», а также спин-оффы «Проклятие монахини» (2018) и «Проклятие плачущей» (2019).

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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