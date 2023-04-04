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Киноафиша Новости Третья часть «Приключений Паддингтона» таки состоится — стало известно, когда начнутся съемки

Третья часть «Приключений Паддингтона» таки состоится — стало известно, когда начнутся съемки

4 апреля 2023 16:15
Третья часть «Приключений Паддингтона» таки состоится — стало известно, когда начнутся съемки

В триквеле вежливый мишка отправится в родное Перу.

Прояснилась точная дата начала производства третьей части «Приключений Паддингтона». Согласно Deadline, съемки продолжения истории самого вежливого медведя официально стартуют 24 июля. Триквел получил название «Паддингтон в Перу» (Paddington in Peru).

В первых двух картинах по рассказам Майкла Бонда пушистый персонаж приезжает в Лондон из дремучего Перу в надежде обрести семью и стать истинным английским джентльменом. Подробности сюжета третьей картины пока не раскрываются, но названием намекает, что Паддингтона ожидает путешествие в родные края. Титульного героя в оригинале вновь озвучит Бен Уишоу.

Режиссером семейной ленты выступит клипмейкер Дагал Уилсон. Постановщик прошлых частей Пол Кинг сейчас занимается мюзиклом «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе, поэтому он ограничился продюсированием и выступил соавтором истории вместе с Саймоном Фарнэби. Сценарий на основе их идеи написали Джон Фостер, Джеймс Ламонт и Марк Бертон. Курируют кинопроект продюсер франшизы «Гарри Поттер» Дэвид Хейман и Studiocanal.

Первые два фильма были тепло приняты критиками и зрителями, благодаря чему обе картины были номинированы на премию BAFTA и заработали в прокате свыше $500 млн. Конкретную дату релиза триквел еще не получил.

Фото: StudioCanal
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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