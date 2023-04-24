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Киноафиша Новости Сериал «Сокровище нации: На краю истории» закрыт после первого сезона

Сериал «Сокровище нации: На краю истории» закрыт после первого сезона

24 апреля 2023 15:39
Сериал «Сокровище нации: На краю истории» закрыт после первого сезона

Судя по всему, спин-офф приключенческих фильмов с Николасом Кейждем не нашел отклика у широкой аудитории.

Десятисерийное приключенческое шоу «Сокровище нации: На краю истории», являющиеся спин-оффом кинодилогии с Николасом Кейджем, так и останется в статусе мини-сериала. Как сообщает Deadline, стриминговый сервис Disney+ решил не продлевать проект на второй сезон. Конкретные причины отмены не указаны, однако это может быть связано как с довольно прохладным зрительским приемом, так и с обновленной стратегией корпорации, желающей сосредоточиться на своих наиболее кассовых франшизах.

В центре сюжета — молодая латиноамериканская авантюристка по имени Джесс. Главная героиня отправляется в путешествие, чтобы разгадать семейную тайну и найти давно утраченное историческое достояние. Справляться с трудностями и противостоять влиятельным врагам ей помогают ее верные друзья.

Ведущую роль сыграла Лизетт Алексис. В актерском составе также задействованы Кэтрин Зета-Джонс, Антонио Сиприано, Зури Рид, Джордан Родригез, Линдон Смит, Джейк Остин Уокер, а также звезды полнометражных картин Джастин Барта, Харви Кейтель и Армандо Риско.

Сценарий написали Рик Мураки («Виски Кавалер») и постоянные авторы франшизы Кормак и Мэриэнн Уибберли. Главным режиссером выступила Мира Наир («Амелия»), а в качестве исполнительных продюсеров — Джерри Брукхаймер и Джон Туртельтауб. Трансляции шоу завершились в феврале этого года.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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