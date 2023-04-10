Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино

Номи – молодая девушка без гроша в кармане, которая отправляется покорять Лас-Вегас. Она мечтает построить карьеру танцовщицы, однако нужда в деньгах вынуждает ее устроиться стриптизершей в захудалый бар. Не желая довольствоваться малым, Номи отправляется на кастинг в эротическое шоу, которое проходит в фешенебельном отеле «Звездная пыль». Благодаря врожденному таланту и инстинкту хищницы стриптизерша становится примой. Номи еще не подозревает, сколь жесток мир шоу-бизнеса.

Несмотря на разгромную критику и статус худшего фильма десятилетия, экспрессивная сатира Пола Верховена 1996 года в конечном счете обрела культовый статус. Впрочем, это не отменяет того факта, что некоторые моменты в фильме, задумавшиеся как сексуальные, на деле вызывают лишь недоумение. В частности, знаменитая сцена в бассейне с участием Элизабет Беркли и Кайла МакЛоклена, над которой в год выхода не потешался разве что ленивый.

Шоу гелз

Вернувшись домой из продолжительной командировки, Марк сталкивается со странным поведением своей жены Анны. Та сначала холодно принимает его, а затем сообщает о намерении развестись, при этом отказываясь сообщать причину. В надежде докопаться до истины Марк начинает расследование. Выясняется, что беда кроется в чем-то большем, чем просто интрижка на стороне. Незаметно для себя супруги все глубже погружаются в пучину безумия, утрачивая связь с реальностью.

«Одержимую» часто описывают как «кино, где Изабель Аджани совокупляется с осьминогом». Так что причина попадания классической ленты Анджея Жулавски в список, кажется, очевидна. Однако в фильме есть и куда более дикие сцены, растасканные на цитаты. Например, истерический припадок Анны в переходе берлинского метро, который навсегда врезается в память каждому, кто хоть раз видел «Одержимую». С полной уверенностью можно сказать, что успех одного из наиболее жутких фильмов своего времени практически целиком лежит на хрупких плечах Аджани, от одного только взгляда которой пробирает дрожь.

Одержимая

Жизнь преуспевающего адвоката напоминает сказку: девушка с внешностью Пенелопы Крус, готовая выйти за него замуж, блистательная карьера в крупной фирме и безбедное будущее. Все меняется, когда он соглашается стать советником людей, напрямую связанных с картелем. Обнаружив себя частью преступной схемы с транспортировкой кокаина из Мексики в США, авантюрист рискует потеряет все, что у него было.

Звездный капустник под названием «Советник» так и остался непонятым ни зрителями, ни критиками. И в этом нет ничего удивительного, учитывая вялотекущее повествование, целиком построенное на странных диалогах между невзрачными персонажами. Ситуацию не спасают ни любимчик женщин Фассбендер, ни заглянувший на огонек Питт, ни великий Бруно Ганц, К счастью, в «Советнике» также есть Камерон Диаз, которая, кроме прочего, занимается сексом со спортивным автомобилем персонажа Хавьера Бардема. Ошеломительная сцена, поставленная голливудским мэтром Ридли Скоттом, мало чем уступает идентичному эпизоду из нашумевшего «Титана» Жюлии Дюкорно.

Советник

Джонни – успешный мужчина, не только построивший карьеру в центре Сан-Франциско, но и создавший крепкий брак с возлюбленной Лизой. Все меняется, когда та заводит роман с его лучшим другом Марком.

Учитывая, что фильм режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли Томми Вайсо «Комната» считается олицетворением фразы «настолько плохо, что хорошо», наличие в нем одной из самых нелепых постельных сцен в истории кино не удивляет. Здесь уморительно все – от прелюдии до непосредственно самого секса, на фоне которого играет песня, абсолютно не соответствующая происходящему на экране. Чтобы поверить, это нужно увидеть!

Комната

Проснувшись утром с адской головной болью, наемник Чед узнает, что недоброжелатели отравили его ядом. Отрава подействует лишь в том случае, если пульс жертвы опустится ниже определенной отметки. Чтобы выжить, Чед вынужден непрерывно создавать вокруг себя напряженную обстановку. Впереди героя фильма ждет незабываемый день, в рамках которого он попытается отыскать противоядие и отомстить своим обидчикам.

Боевик «Адреналин» выгодно выделяется на фоне других работ Джейсона Стэйтема, чему поспособствовали необычный концепт и обилие черного юмора на грани кринжа. Наиболее показательна сцена, в которой Чед пытается повысить пульс посредством публичного секса с возлюбленной, сыгранной Эми Смарт. И если этого вам недостаточно, то авторы повторили шутку во второй части «Высокое напряжение», окончательно превратившейся в треш.

Адреналин

Эля – экоактивистка, посвятившая жизнь защите окружающей среды. Однажды в ее любимый Битцевский лес приезжает строительная техника с целью вырубки леса. За всем стоит сын влиятельного бизнесмена Матвей, намеренный возвести здесь гигантский небоскреб. Эля решает проучить магната и публично разносит проект в пух и прах. Матвея привлекает настырная девушка. Богач предлагает активистке пари: если она неделю будет жить у него, исполняя любые желания, он приостановит стройку. Эля соглашается, не подозревая, с каким человеком связалась на самом деле.

Помните дискомфортную гастрономическую секс-сцену из «9 с половиной недель»? Так вот, в «Непослушной», прозванной русским ответом «Пятьдесят оттенков серого», Александр Петров и Анастасия Резник едят интимные части тела друг друга, воссозданные из белого бельгийского шоколада. Зрелище пусть и странное, но хотя бы не такое скучное, как все остальные эротические сцены в фильме.

Непослушная

Говард утка (1986)

Говард живет в Утином Мире, похожем на Землю, но населенном антропоморфными утками. Все меняется, когда вследствие эксперимента он попадает в Кливленд, штат Огайо, где открывает для себя множество приятных вещей. Вскоре судьба сталкивает его с Беверли и множеством других землян, которые становятся его новыми друзьями. На их пути возникает коварный Темный Повелитель, представляющий угрозу для всего живого на планете.

Вы когда-нибудь слышали о термине «животный магнетизм»? В номинально семейном фильме «Говард утка» по мотивам комиксов Marvel есть постельная сцена, включающая, собственно, говорящую утку и женщину (которая тоже говорит, но не суть). Все начинается с момента, когда Говард отмечает достоинства фигуры своей новообретенной подружки. «Я уже стал ценить женский вариант человеческой анатомии», – говорит он, после чего парочка оказывается в постели. Беверли жалуется, что она еще не встретила «подходящего человека», на что утка отвечает, что, возможно, ей стоило бы искать не человека. Как будто этого мало, авторы переворачивают неловкую сцену с ног на голову. «Это была шутка!» – восклицает ошарашенная утка, но уже слишком поздно. Говард пытается отговорить Беверли от затеи переспать с ним, однако она так сильна в своем желании сделать это, что его попытки тщетны. Ситуация поразительно глупая и несмешная, но вполне соответствует тону всей киноленты в целом.