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Киноафиша Новости Уэс Андерсон, Хирокадзу Корээда, Вим Вендерс: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2023

Уэс Андерсон, Хирокадзу Корээда, Вим Вендерс: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2023

13 апреля 2023 16:22
Уэс Андерсон, Хирокадзу Корээда, Вим Вендерс: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2023

На мероприятии публике будут впервые представлены фильмы «Убийцы цветочной луны» и «Индиана Джонс и колесо судьбы».

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля опубликовали конкурсную программу смотра 2023 года. В основную программу вошли 19 фильмов, авторы некоторых из которых ранее уже становились номинантами и лауреатами «Золотой пальмовой ветви»:

  • «Клуб Зеро» Джессики Хауснер, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь».
  • «Зона интересов» Джонатана Глейзера;
  • «Мертвые листья» Аки Каурисмяки, четырежды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;
  • Four Daughters («Четыре дочери») Каутер Бен Ханьи;.
  • «Город астероидов» Уэса Андерсона, дважды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;
  • «Траектория падения» Жюстин Трие, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;
  • «Монстр» Хирокадзу Корээды, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2018 году за фильм «Магазинные воришки»;
  • «Солнце будущего» Нанни Моретти, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2001 году за фильм «Комната сына»;
  • «Химера» Аличе Рорвахер, дважды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;
  • «Прошлым летом» Катрин Брейя, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;.
  • «Рагу Додена Буффана» Чана Ань Хунг;
  • «О сухой траве» Нури Бильге Джейлана, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2014 году за фильм «Зимняя спячка»;
  • «Май, декабрь» Тодда Хейнса, трижды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;
  • Rapito Марко Беллоккьо, ранее получившего семь номинаций на «Золотую пальмовую ветвь» и ставшего лауреатом «Почетной пальмовой ветви» в 2021 году;
  • «Зачинщик» Карима Айнуза;
  • «Старый дуб» Кен Лоуча, дважды ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2006 и 2016 годах за фильмы «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниэл Блэйк» соответственно;
  • Banel et Adama Раматы-Тулай Си;
  • Perfect Days («Идеальные дни») Вима Вендерса, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 1984 году за фильм «Париж, Техас»;
  • Jeunesse («Молодость») Ван Бина.

Вне конкурса на фестивале также будет показаны несколько долгожданных новинок, таких как «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Жанна Дюбарри» Майвенн с Джонни Деппом в главной роли, «Кумир» Сэма Левинсона, «Паутина» Ким Джи-уна и «Индиана Джонс и колесо судьбы» Джеймса Мэнголда.

Председателем жюри в этом году выступает режиссер Рубен Эстлунд («Квадрат», «Треугольник печали»). Фестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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