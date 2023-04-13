Уэс Андерсон, Хирокадзу Корээда, Вим Вендерс: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2023

На мероприятии публике будут впервые представлены фильмы «Убийцы цветочной луны» и «Индиана Джонс и колесо судьбы».

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля опубликовали конкурсную программу смотра 2023 года. В основную программу вошли 19 фильмов, авторы некоторых из которых ранее уже становились номинантами и лауреатами «Золотой пальмовой ветви»:

«Клуб Зеро» Джессики Хауснер, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь».

«Зона интересов» Джонатана Глейзера;

«Мертвые листья» Аки Каурисмяки, четырежды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;

Four Daughters («Четыре дочери») Каутер Бен Ханьи;.

«Город астероидов» Уэса Андерсона, дважды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;

«Траектория падения» Жюстин Трие, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;

«Монстр» Хирокадзу Корээды, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2018 году за фильм «Магазинные воришки»;

«Солнце будущего» Нанни Моретти, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2001 году за фильм «Комната сына»;

«Химера» Аличе Рорвахер, дважды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;

«Прошлым летом» Катрин Брейя, единожды номинированной на «Золотую пальмовую ветвь»;.

«Рагу Додена Буффана» Чана Ань Хунг;

«О сухой траве» Нури Бильге Джейлана, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2014 году за фильм «Зимняя спячка»;

«Май, декабрь» Тодда Хейнса, трижды номинированного на «Золотую пальмовую ветвь»;

Rapito Марко Беллоккьо, ранее получившего семь номинаций на «Золотую пальмовую ветвь» и ставшего лауреатом «Почетной пальмовой ветви» в 2021 году;

«Зачинщик» Карима Айнуза;

«Старый дуб» Кен Лоуча, дважды ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 2006 и 2016 годах за фильмы «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниэл Блэйк» соответственно;

Banel et Adama Раматы-Тулай Си;

Perfect Days («Идеальные дни») Вима Вендерса, ставшего лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в 1984 году за фильм «Париж, Техас»;

Jeunesse («Молодость») Ван Бина.

Вне конкурса на фестивале также будет показаны несколько долгожданных новинок, таких как «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Жанна Дюбарри» Майвенн с Джонни Деппом в главной роли, «Кумир» Сэма Левинсона, «Паутина» Ким Джи-уна и «Индиана Джонс и колесо судьбы» Джеймса Мэнголда.

Председателем жюри в этом году выступает режиссер Рубен Эстлунд («Квадрат», «Треугольник печали»). Фестиваль пройдет с 16 по 27 мая.