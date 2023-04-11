«Триггер»: когда выйдет фильм и о чем он будет

По сюжету, Артем Стрелецкий пытается начать новую жизнь на берегу моря, но демоны прошлого вновь настигают его.

На студии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге полным ходом идут съемки полнометражного фильма «Триггер», являющегося продолжением популярного одноименного сериала. Пока творческая команда занимается производством ленты, с каждым днем приближая ее долгожданный релиз, рассказываем все, что известно о «Триггере. Фильм» на данный момент.

Главные роли исполнят Максим Матвеев («Фандорин. Азазель»), Марк Юсеф («Быть»), Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), Анатолий Руденко («И расцвел подсолнух») и Полина Маликова («1000 дешевых зажигалок»).

События развернутся после окончания второго сезона оригинального шоу. Главный герой — все тот же психолог-провокатор Артем Стрелецкий (Матвеев), переживший крушение всего, что ему дорого. Решив начать все с чистого листа, он вместе с маленьким сыном своей бывшей жены Даши (Светлана Иванова), Кирюшей (Юсеф), переезжает на берег моря, где вырос сам. Он устраивается барменом в небольшое заведение и находит новую любовь в лице Майи (Старшенбаум). Но однажды призраки прошлого настигают Стрелецкого, возвращая в его жизнь все то, от чего он с таким рвением пытался убежать.

Постановщицей картины выступает Александра Ремизова, для которой этот проект станет режиссерским дебютом. Ранее она работала сценаристом над сериалами «Король и Шут», «Монастырь» и «Конец света». Сценарий полнометражного «Триггера» написал Андрей Цибульский, наиболее известный по шоу «Ищейка 5». Съемки проходят не только в павильонах «Ленфильма», но и в живописных натурных местах Ленинградской области и Карелии.

«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения

Точная дата премьеры «Триггера. Фильм» пока неизвестна, но, скорее всего, картина выйдет на экраны осенью 2023 года.