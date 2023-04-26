«Заклятие 4» получило официальное название

В ходе презентации на мероприятия CinemaCon в Лас-Вегасе студия Warner Bros. огласила официальное название четвертой части «Заклятия», которая может стать заключительной главой истории Эда и Лоррейн Уорренов. Новый фильм выйдет в прокат под заголовком «Заклятие: Последний обряд» (The Conjuring: Last Rites).

Ведущие роли вновь сыграют Патрик Уилсон и Вера Фармига. Над сценарием в настоящий момент работает Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик — соавтор первых двух картин, также работавший с продюсером Джеймсом Ваном над сюжетами «Аквамена» и его сиквела.

Режиссера пока не нашли, но в начале этого года Ван дал понять, что команда не намерена торопиться. Первостепенная цель — сделать качественное продолжение:

«Да, мы работаем над четвертой частью прямо сейчас. Мы очень ценим фильмы серии «Заклятие». Именно по этой причине мы не будет торопиться. Для начала нужно удостовериться, что все сделано правильно. Нам важно убедиться в том, что в эмоциональном плане история Уорренов, которая, возможно, подходит к финалу, будет рассказана достойно».

Дата премьеры «Заклятия 4» еще не установлена. В сентябре этого года студии New Line Cinema и Warner Bros. выпустят в прокат спин-офф «Проклятие монахини 2». Также в обозримом будущем на стрим-сервисе Max (ранее HBO Max) состоится премьера хоррор-сериала в рамках киновселенной.