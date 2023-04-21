Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Байопик «Быть Сальвадором Дали» получил дату релиза в России

Байопик «Быть Сальвадором Дали» получил дату релиза в России

21 апреля 2023 12:11
Байопик «Быть Сальвадором Дали» получил дату релиза в России

Картина с Беном Кингсли и Эзрой Миллером выйдет этой весной.

Байопик «Быть Сальвадором Дали», в котором роль всемирно известного испанского художника сыграли Бен Кингсли и Эзра Миллер, получил дату релиза в отечественном прокате. Кинокомпания «Вольга» выпустит биографическую картину в отечественные кинотеатры 25 мая. В честь этого дистрибьютор представил дублированный трейлер.

Основная часть действия развернется 1974 году. Несмотря на статус самого эпатажного живописца на планете, всеми делами Сальвадора Дали заправляет его супруга и муза Гала. Они вместе уже много лет, из-за чего их брак переживает не лучшие времена. Погрузившись в тяжелый эмоциональный период, вместо творческой деятельности Дали постоянно устраивает бурные вечеринки, что еще более усугубляет его внутреннее состояние. События показаны с точки зрения молодого ассистента Дали по имени Джеймс. Парню любым способом необходимо добиться, чтобы художник начал готовиться к масштабной выставке в Нью-Йорке, из-за чего он невольно втягивается в безумный мир Дали и из первых уст узнает подлинную историю его жизни.

В остальной актерский состав картины вошли Кристофер Брини, Барбара Зукова, Авиталь Львова, Сьюки Уотерхаус, Андреа Пежич, Александр Байер, Руперт Грейвз и Марк МакКенна. Режиссером выступила Мэри Хэррон («Американский психопат»). Сценарий написал Джон Уолш («Воздушные замки»).

Фото: Magnolia Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
10 киноляпов в Анатомии страсти, которые никто не замечал годами 10 киноляпов в Анатомии страсти, которые никто не замечал годами Читать далее 21 апреля 2023
10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть 10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть Читать далее 21 апреля 2023
Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино? Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино? Читать далее 21 апреля 2023
Тест: Если закончите цитаты из советских фильмов на 16/16, то вы точно родились в СССР Тест: Если закончите цитаты из советских фильмов на 16/16, то вы точно родились в СССР Читать далее 21 апреля 2023
Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё Читать далее 21 апреля 2023
8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм 8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм Читать далее 21 апреля 2023
Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место Читать далее 21 апреля 2023
Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил Читать далее 21 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом Читать далее 21 апреля 2023
Лишь те, кто родился в СССР, смогут пройти этот тест на советские фильмы Лишь те, кто родился в СССР, смогут пройти этот тест на советские фильмы Читать далее 21 апреля 2023
Related video