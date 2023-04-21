Байопик «Быть Сальвадором Дали» получил дату релиза в России

Байопик «Быть Сальвадором Дали», в котором роль всемирно известного испанского художника сыграли Бен Кингсли и Эзра Миллер, получил дату релиза в отечественном прокате. Кинокомпания «Вольга» выпустит биографическую картину в отечественные кинотеатры 25 мая. В честь этого дистрибьютор представил дублированный трейлер.

Основная часть действия развернется 1974 году. Несмотря на статус самого эпатажного живописца на планете, всеми делами Сальвадора Дали заправляет его супруга и муза Гала. Они вместе уже много лет, из-за чего их брак переживает не лучшие времена. Погрузившись в тяжелый эмоциональный период, вместо творческой деятельности Дали постоянно устраивает бурные вечеринки, что еще более усугубляет его внутреннее состояние. События показаны с точки зрения молодого ассистента Дали по имени Джеймс. Парню любым способом необходимо добиться, чтобы художник начал готовиться к масштабной выставке в Нью-Йорке, из-за чего он невольно втягивается в безумный мир Дали и из первых уст узнает подлинную историю его жизни.

В остальной актерский состав картины вошли Кристофер Брини, Барбара Зукова, Авиталь Львова, Сьюки Уотерхаус, Андреа Пежич, Александр Байер, Руперт Грейвз и Марк МакКенна. Режиссером выступила Мэри Хэррон («Американский психопат»). Сценарий написал Джон Уолш («Воздушные замки»).