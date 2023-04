Студии и другие работодатели отказываются от сотрудничества с Джонатаном Мэйджерсом

По информации Deadline, ряд кинокомпаний отказались сотрудничать с Джонатаном Мэйджерсом из-за обвинений в домашнем насилии. Актер был уволен из творческих команд экранизации романа Уолтера Мосли от студии Protagonist Pictures, фильма The Man in My Basement («Человек в моем подвале»), рекламной кампании Texas Rangers MLB, а также байопика о певце Отисе Реддинге от Fifth Season.

Инцидент, послуживший причиной для общественного порицания Мэйджерса, произошел 25 марта в Нью-Йорке. По информации властей города, актер вступил в спор с неназванной 30-летней женщиной, который закончился ее избиением. Жертва была доставлена в больницу с легкими травмами головы и шеи. Прокуратура Нью-Йорка уже предъявила Мэйджерсу официальные обвинения, он предстанет перед судом 8 мая.

Ранее трудовые отношения с актером также разорвали Entertainment 360, The Lede Company и Техасские Рейнджеры, нанявшие Мэйджерса для съемок в своей рекламе. Кроме того, было объявлено, что актер не появится на мероприятии Met Gala в этом году.

В то же время Мэйджерс все еще является исполнителем роли Канга Завоевателя в кинематографической вселенной Marvel. Помимо этого, он планирует сняться в фильмах Da Understudy («Дублер») Спайка Ли и «48 часов в Вегасе» от студии Lionsgate.