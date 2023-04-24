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Киноафиша Новости Два подростка спасают мир в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»

Два подростка спасают мир в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»

24 апреля 2023 13:52
Два подростка спасают мир в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»

В многосерийном фэнтези от режиссера «Шан-Чи» участвует сразу несколько звезд «Всё везде и сразу».

Видеосервис Disney+ выпустил полноценный трейлер многосерийного фэнтези «Американец китайского происхождения», основанного на одноименном графическом романе Джина Луэня Янга. Высокобюджетный проект является одной из ключевых весенних новинок стримера.

В актерский состав вошло сразу несколько звезд из оскароносного хита «Всё везде и сразу»: Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и Джеймс Хун, а ведущую роль сыграл молодой новичок Бен Ван. В остальном касте заняты Джимми О. Ян, Чинь Хань, Чин Лю, Дэниэл У, Сидни Тейлор, Поппи Лю, Лиза Лу и Ронни Чиэн.

В центре повествования — школьник китайского происхождения Джин Ванг (Ван), проживающий вместе со своей семьей в обыкновенном американском пригороде. Главный герой оказывается в эпицентре захватывающих событий после знакомства с новым учеником по обмену по имени Уэйн Чанг (Лю). Оказывается, что его загадочный одноклассник Джина является гостем из другого мира и вместе с богиней Гуаньинь (Йео) он вовлекает юного протагониста в противостояние древних азиатских богов.

Шоураннером выступил Келвин Ю («Закусочная Боба»). В режиссерскую команду шоу вошли Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Люси Лью («Почему женщины убивают»).

«Американец китайского происхождения» выйдет на Disney+ 24 мая.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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