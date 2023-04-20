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Киноафиша Новости Патриша Аркетт переживает безумные приключения в трейлере комедийного сериала High Desert

Патриша Аркетт переживает безумные приключения в трейлере комедийного сериала High Desert

20 апреля 2023 15:21
Патриша Аркетт переживает безумные приключения в трейлере комедийного сериала High Desert

Актриса сыграла экс-наркоманку, которая хочет стать частным детективом.

Стриминговый сервис Apple TV+ презентовал дебютный трейлер многосерийной комедии «Детектив под кайфом» (High Desert), ведущую роль в которой сыграла обладательница премии «Оскар» Патриша Аркетт («Отрочество», «Разделение»). Первые три эпизода выйдут 17 мая.

В центре сюжета окажется женщина с нелегким прошлым по имени Пэгги Ньюман (Аркетт), проживающая в крохотном городе Юкка-Вэлли, расположенном в калифорнийской пустыне. У главной героини есть множество пагубных привычек, которые не позволяют ей развиваться. Когда-то она торговала наркотиками и даже сейчас иногда употребляет. После смерти своей матери, которая, несмотря ни на что, всегда поддерживала Пэгги, она решает полностью изменить свою жизнь и становится частным сыщиком.

Авторскую группу сериала возглавляют сценаристы шоу «Схватка» Нэнси Фичман и Дженнифер Хопп, а также Кэти Форд («Мисс Конгениальность»). Главным режиссером выступил Джей Роуч («Скандал», «Знакомство с Факерами»). Аркетт и все упомянутые вошли в состав исполнительных продюсеровнаряду с Беном Стиллером, являющимся давним другом Аркетт. В остальном актерском ансамбле заняты Веруче Опиа, Кристин Тейлор, Руперт Френд, Бернадетт Питерс, Брэд Гэррет, Джефф Парис, Кармине Джовинаццо и Мэтт Диллон.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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