Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеки Чан и режиссер «Разборки в Бронксе» готовят десятый совместный фильм

Джеки Чан и режиссер «Разборки в Бронксе» готовят десятый совместный фильм

25 апреля 2023 11:26
Джеки Чан и режиссер «Разборки в Бронксе» готовят десятый совместный фильм

В центре сюжета — археолог, перемещающийся через время и пространство.

Согласно сведениям китайских государственных СМИ, режиссер Стэнли Тун и Джеки Чан разрабатывают десятый совместный фильм, получивший название The Legend («Легенда»). Производством проекта занимается кинокомпания Bona Film Group.

Картина расскажет об археологе, путешествующем во времени и пространстве. По данным репортеров, фильм во многом напоминает другую совместную работу Туна и Чана, фэнтезийный боевик «Миф» (2005). Он посвящен археологу Джеку (Чан), ведущему раскопки в руинах древних поселений и захоронений. Снимая грунт слой за слоем, он пробирается через толщу веков и таинственным образом попадает в свою прошлую жизнь, перевоплотившись в древнего война, от которого зависит судьба целого государства.

Чан наиболее известен по экшен-фильмам «Доспехи бога» и «Час пик», а также анимационному сериалу «Приключения Джеки Чана». Помимо «Мифа», ранее он работал с Туном над лентами «Полицейская история 3: Суперполицейский», «Разборка в Бронксе», «Авангард: Арктические волки» и другими картинами. Последним проектом Чана на данный момент является комедийный боевик «Кунг-фу жеребец», заработавший свыше $30 млн в мировом прокате.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Читать далее 26 апреля 2023
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Читать далее 26 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
Related video