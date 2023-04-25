Джеки Чан и режиссер «Разборки в Бронксе» готовят десятый совместный фильм

Согласно сведениям китайских государственных СМИ, режиссер Стэнли Тун и Джеки Чан разрабатывают десятый совместный фильм, получивший название The Legend («Легенда»). Производством проекта занимается кинокомпания Bona Film Group.

Картина расскажет об археологе, путешествующем во времени и пространстве. По данным репортеров, фильм во многом напоминает другую совместную работу Туна и Чана, фэнтезийный боевик «Миф» (2005). Он посвящен археологу Джеку (Чан), ведущему раскопки в руинах древних поселений и захоронений. Снимая грунт слой за слоем, он пробирается через толщу веков и таинственным образом попадает в свою прошлую жизнь, перевоплотившись в древнего война, от которого зависит судьба целого государства.

Чан наиболее известен по экшен-фильмам «Доспехи бога» и «Час пик», а также анимационному сериалу «Приключения Джеки Чана». Помимо «Мифа», ранее он работал с Туном над лентами «Полицейская история 3: Суперполицейский», «Разборка в Бронксе», «Авангард: Арктические волки» и другими картинами. Последним проектом Чана на данный момент является комедийный боевик «Кунг-фу жеребец», заработавший свыше $30 млн в мировом прокате.