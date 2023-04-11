Боб Оденкерк заявил, что участие в киновселенной Marvel ему не интересно

В конце прошлого года в сети активно циркулировали слухи, якобы Боб Оденкерк претендует на участие в масштабном супергеройском сериале Marvel Studios «Чудо-человек», однако они так и не подтвердились. Недавно исполнитель дал интервью The Independent, заявив, что его не привлекает участие в проектах MCU. Звезда «Лучше звоните Солу» предпочитает более приземленные роли:

«Мне нравится, когда проекты более приземленные, понятные и маленькие. Не думаю, что я создан для подобного формата. Мне близки персонажи, которые позволяют зрителям ощутить, что этот парень может проживать по соседству».

Что Оденкерку по-настоящему интересно, так это сиквел позапрошлогоднего боевика Ильи Найшуллера «Никто». Артист утверждает, что работа над продолжением активно продвигается, и он сейчас очень взволнован:

«Меня волнует сиквел больше, чем вы можете себе представить. Можно даже сказать, что это личная история моей жизни, а не просто обычный фильм в жанре «экшен».

Ранее Оденкерк говорил, что надеется превратить «Никто» в трилогию. Сейчас актера можно видеть в сериале канала AMC «Счастливчик Хэнк», пятый эпизод которого выйдет 13 апреля.