The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал собственный список 50 лучших фильмов XXI века.

Рейтинг был составлен кинокритиками издания из картин, вышедших в промежутке с 2000 по 2021 годы. В итоговый вариант попали те ленты, за которые на протяжении нескольких этапов отбора проголосовали все авторы. При этом составители списка отметили, что в нем практически не нашлось места сугубо жанровым студийным фильмам, хотя подобные проекты, в том числе «Ультиматум Борна» и «Телеведущий», участвовали в отборе. По мнению журналистов The Hollywood Reporter, это свидетельствует о том, что за последние несколько десятилетий жанровое кино сильно обнищало.

Первое место в рейтинге заняла драма «Один и два» (2000) Эдварда Яна, повествующая о кризисе внутри тайваньской семьи среднего класса. Второе место досталось фильму Итана Коэна и Джоэла Коэна «Внутри Льюиса Дэвиса» (2012). На третье место попала французская документальная картина «Собиратели и собирательница» (2000) Аньес Варда. Кроме того, 32-ой позиции в списке была удостоена российская семейная драма «Возвращение» (2003) Андрея Звягинцева.

Полный рейтинг лучших фильмов 21 века от The Hollywood Reporter выглядит следующим образом: