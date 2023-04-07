The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века
В рейтинг попала картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение».
Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал собственный список 50 лучших фильмов XXI века.
Рейтинг был составлен кинокритиками издания из картин, вышедших в промежутке с 2000 по 2021 годы. В итоговый вариант попали те ленты, за которые на протяжении нескольких этапов отбора проголосовали все авторы. При этом составители списка отметили, что в нем практически не нашлось места сугубо жанровым студийным фильмам, хотя подобные проекты, в том числе «Ультиматум Борна» и «Телеведущий», участвовали в отборе. По мнению журналистов The Hollywood Reporter, это свидетельствует о том, что за последние несколько десятилетий жанровое кино сильно обнищало.
Первое место в рейтинге заняла драма «Один и два» (2000) Эдварда Яна, повествующая о кризисе внутри тайваньской семьи среднего класса. Второе место досталось фильму Итана Коэна и Джоэла Коэна «Внутри Льюиса Дэвиса» (2012). На третье место попала французская документальная картина «Собиратели и собирательница» (2000) Аньес Варда. Кроме того, 32-ой позиции в списке была удостоена российская семейная драма «Возвращение» (2003) Андрея Звягинцева.
Полный рейтинг лучших фильмов 21 века от The Hollywood Reporter выглядит следующим образом:
- «Один и два» (2000);
- «Внутри Льюина Дэвиса» (2012);
- «Собиратели и собирательница» (2000);
- «Зодиак» (2007);
- «Малхолланд Драйв» (2001);
- «Унесенные призраками» (2001);
- «Горбатая гора» (2005);
- «Любовное настроение» (2000);
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007);
- «Прочь» (2017);
- «Отрочество» (2014);
- «Лунный свет» (2016);
- «Пылающий» (2018);
- «ВАЛЛ-И» (2008);
- «Власть пса» (2021);
- «Вечное сияние чистого разума» (2004);
- «Поговори с ней» (2002);
- «Магазинные воришки» (2018);
- «Сядь за руль моей машины» (2021);
- «Вдали от рая» (2002);
- «Паразиты» (2019);
- «Перед закатом» (2004);
- «35 стопок рома» (2008);
- «Тимбукту» (2014);
- «Зови меня своим именем» (2017);
- «И твою маму тоже» (2001);
- «В Беркли» (2013);
- «Серьезный человек» (2009);
- «Смерть господина Лазареску» (2005);
- «Мария-Антуанетта» (2005);
- «Манчестер у моря» (2016);
- «Возвращение» (2003);
- «Портрет девушки в огне» (2019);
- «Социальная сеть» (2010);
- «Фаворитка» (2018);
- «Голос перемен» (2020);
- «Венди и Люси» (2008);
- «Дитя человеческое» (2006);
- «Я вам не негр» (2016);
- «Лето соула» (2021);
- «Лабиринт фавна» (2006);
- «Никогда, редко, иногда, всегда» (2020);
- «Человек-гризли» (2005);
- «Будущее» (2016);
- «Девичник в Вегасе» (2011);
- «Отверженная» (2011);
- «Яркая звезда» (2009);
- «Время» (2021);
- «Черная пантера» (2018);
- «Уик-энд» (2011).