Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века

The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века

7 апреля 2023 10:37
The Hollywood Reporter составил список 50 лучших фильмов XXI века

В рейтинг попала картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение».

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал собственный список 50 лучших фильмов XXI века.

Рейтинг был составлен кинокритиками издания из картин, вышедших в промежутке с 2000 по 2021 годы. В итоговый вариант попали те ленты, за которые на протяжении нескольких этапов отбора проголосовали все авторы. При этом составители списка отметили, что в нем практически не нашлось места сугубо жанровым студийным фильмам, хотя подобные проекты, в том числе «Ультиматум Борна» и «Телеведущий», участвовали в отборе. По мнению журналистов The Hollywood Reporter, это свидетельствует о том, что за последние несколько десятилетий жанровое кино сильно обнищало.

Первое место в рейтинге заняла драма «Один и два» (2000) Эдварда Яна, повествующая о кризисе внутри тайваньской семьи среднего класса. Второе место досталось фильму Итана Коэна и Джоэла Коэна «Внутри Льюиса Дэвиса» (2012). На третье место попала французская документальная картина «Собиратели и собирательница» (2000) Аньес Варда. Кроме того, 32-ой позиции в списке была удостоена российская семейная драма «Возвращение» (2003) Андрея Звягинцева.

Полный рейтинг лучших фильмов 21 века от The Hollywood Reporter выглядит следующим образом:

  1. «Один и два» (2000);
  2. «Внутри Льюина Дэвиса» (2012);
  3. «Собиратели и собирательница» (2000);
  4. «Зодиак» (2007);
  5. «Малхолланд Драйв» (2001);
  6. «Унесенные призраками» (2001);
  7. «Горбатая гора» (2005);
  8. «Любовное настроение» (2000);
  9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007);
  10. «Прочь» (2017);
  11. «Отрочество» (2014);
  12. «Лунный свет» (2016);
  13. «Пылающий» (2018);
  14. «ВАЛЛ-И» (2008);
  15. «Власть пса» (2021);
  16. «Вечное сияние чистого разума» (2004);
  17. «Поговори с ней» (2002);
  18. «Магазинные воришки» (2018);
  19. «Сядь за руль моей машины» (2021);
  20. «Вдали от рая» (2002);
  21. «Паразиты» (2019);
  22. «Перед закатом» (2004);
  23. «35 стопок рома» (2008);
  24. «Тимбукту» (2014);
  25. «Зови меня своим именем» (2017);
  26. «И твою маму тоже» (2001);
  27. «В Беркли» (2013);
  28. «Серьезный человек» (2009);
  29. «Смерть господина Лазареску» (2005);
  30. «Мария-Антуанетта» (2005);
  31. «Манчестер у моря» (2016);
  32. «Возвращение» (2003);
  33. «Портрет девушки в огне» (2019);
  34. «Социальная сеть» (2010);
  35. «Фаворитка» (2018);
  36. «Голос перемен» (2020);
  37. «Венди и Люси» (2008);
  38. «Дитя человеческое» (2006);
  39. «Я вам не негр» (2016);
  40. «Лето соула» (2021);
  41. «Лабиринт фавна» (2006);
  42. «Никогда, редко, иногда, всегда» (2020);
  43. «Человек-гризли» (2005);
  44. «Будущее» (2016);
  45. «Девичник в Вегасе» (2011);
  46. «Отверженная» (2011);
  47. «Яркая звезда» (2009);
  48. «Время» (2021);
  49. «Черная пантера» (2018);
  50. «Уик-энд» (2011).
Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Читать далее 6 апреля 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Тест: кто ты из «Шрэка»? Тест: кто ты из «Шрэка»? Читать далее 6 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Related video