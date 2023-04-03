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Киноафиша Новости СТС готовит сериал «Плакса», который позиционируется как новая версия «Ранеток»

СТС готовит сериал «Плакса», который позиционируется как новая версия «Ранеток»

3 апреля 2023 11:16
СТС готовит сериал «Плакса», который позиционируется как новая версия «Ранеток»

Шоураннером и сценаристом выступает лидер группы «Руки Вверх!».

Телеканал СТС приступил к разработке нового музыкального сериала «Плакса». Проект позиционируется как своеобразная новая версия популярного шоу «Ранетки».

Главные роли в сериале исполнят Ника Жукова, Иван Дмитриенко («Олег»), Диана Енакаева («Монастырь»), Даниил Муравьев-Изотов («Легенды «Орленка») и Алексей Онежен («Серебряный волк»).

В центре сюжета — девочка Маша (Жукова), которая из-за краха бизнеса своего отца вынуждена вместе с семьей переехать из столицы в провинциальный город. Прибыв на новое место, юной героине приходится столкнуться с суровыми местными нравами, которые сильно отличаются от привычного для нее образа жизни. Пытаясь найти утешение в музыке, Маша создает собственную группу, но это лишь обостряет ее противостояние с местными «звездами».

СТС готовит сериал «Плакса», который позиционируется как новая версия «Ранеток»

Шоураннером и автором сценария проекта выступает известный российский музыкант, продюсер и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, отец Ники. По его словам, новый сериал, как и «Ранетки», направлен на то, чтобы популяризировать живую музыку среди подростков и побудить их самих «взяться за гитары». Он также отметил, что хочет показать, что «музыка спасает в трудные моменты».

Оригинальные «Ранетки» выходили на СТС с 2008 по 2010 год. Сериал основан на биографиях участниц одноименного музыкального коллектива. В центре истории — очень непохожие друг на друга старшеклассницы Аня (Анна Руднева), Женя (Евгения Огурцова), Лера (Валерия Козлова), Наташа (Наталья Мильниченко) и Лена (Елена Третьякова), которые объединяют силы для создания рок-группы «Ранетки».

Фото: Канал СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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