Криминал, интриги и любовь: 8 новых женских сериалов, от которых невозможно оторваться

Новый психологический триллер от создателей скандально известных «Содержанок». Сериал снят по одноименному роману Анны Богинской, а главную роль сыграла Любовь Аксенова. Срежиссировал шоу Артем Аксененко, ранее работавший над «Медиатором», сценарий адаптировал Михаил Зубко («Мосгаз», «Happy End»). «Жить жизнь» выйдет 13 апреля и будет транслироваться в онлайн-кинотеатре START.

В центре сюжета — 30-летняя Аня, переживающая недавнюю смерть мужа. У героини давно устоявшаяся жизнь: успешная карьера и множество влиятельных людей под боком. Аня достаточно твердо стоит на ногах, но после трагической утраты супруга ей нужно время, чтобы прийти в себя и переосмыслить свою жизнь. Но тут неожиданно она встречает таинственного красавца-хирурга Матвея (Роман Васильев), который начинает стремительно одолевать ее мысли. Со временем героиня понимает, что все не так просто и ее новый ухажер — это талантливый манипулятор, который ведет двойную игру. В ответ Аня умышленно идет на риск и вступает в запутанные и нездоровые отношения.

Жить жизнь

Новый комедийный сериал от Hulu, повествующий об альтернативной реальности, в которой у каждого человека имеется своя суперсила. Сюжет крутится вокруг 25-летней Джен (Майрид Тайерс), которая оказалась исключением из правил: у девушки так и не обнаружилось сверхспособностей. Главная героиня живет вместе со своими друзьями: подругой Кэрри (София Оксенхам), которая может общаться с мертвыми, и ее парнем Кашем (Билал Хасна), которому подвластно время. На их фоне Джен чувствует себя особенно неудачливой и обделенной, и поэтому постоянно пребывает в безуспешных попытках найти собственную суперсилу.

Шоу стартовало 25 января, собрало неплохие рейтинги, и сейчас его уже продлили на второй сезон. Если вам нравится наблюдать за тонким британским юмором, высмеиванием супергероики и проблемами миллениалов, тогда от души советуем «Экстраординарную» к просмотру.

Экстраординарная

Свежая нашумевшая работа от Дональда Гловера («Атланта»), рефлексирующая на тему культуры поклонения идолам в индустрии развлечений. Главную роль исполняет Доминик Фишбэк, которая предстает перед зрителем в амплуа молодой девушки по имени Дре. Героиня Доминик живет со своей подругой Мариссой (Хлоя Бэйли) и является большой поклонницей известной поп-исполнительницы Найджи, которая чем-то даже напоминает Бейонсе из нашего мира. Дре уже давно за двадцать, но она все еще ведет фанатский аккаунт в твиттере, покупает билеты на концерты Найджи в кредит и активно сталкерит свою любимую исполнительницу в интернете. К сожалению, в первой серии Марисса трагически умирает, и этот факт сильно сказывается на психике Дре. Она отправляется в путешествие по всем штатам, в процессе котрого начинает убивать всех тех, кто сомневается в таланте и величии Найджи.

«Рой» — это размышления о больном одиночестве, интернет-зависимости и тонкой грани между любовью и одержимостью. На протяжении всего шоу зрители вместе с главной героиней все глубже погружаются в токсичный и беспощадный мир фанатизма, который разъедает душу Дре. Сериал кажется тревожным и мрачным, но самое страшное — он критикует реальность, в которой мы все с вами живем, и вот это уже по-настоящему пугает. А если вас все еще не зацепил сюжет, имейте в виду, что в одном из эпизодов довольно талантливо играет Билли Айлиш.

Главный женский сериал сезона: 7 причин посмотреть «Жить жизнь»

Рой

Рассуждая на тему влияния шоу-бизнеса на нашу жизнь, стоит упомянуть новый проект Федора Бондарчука с говорящим названием «Актрисы». Сюжет сериала разделен на три смысловые линии. Первую занимает Полина (Светлана Ходченкова) — женщина с неустоявшейся судьбой и тяжелым бэкграундом. Вторую — Оксана (Полина Пушкарук), молодая актриса, которая стоит перед важным выбором. А третью — Алена (Елена Николаева), амбициозная и готовая идти по головам героиня. Еще здесь есть интересный персонаж директрисы в исполнении Лолиты Милявской, которая крадет львиную долю внимания еще с первых минут.

Создатели сериала раскрывают все неприятные подробности актерской жизни и демонстрируют взаимодействие людей с полярно разными характерами внутри одной профессии. Сценарий для шоу написала Паулина Андреева, а место продюсера занял Валерий Тодоровский, который смог вдохнуть в шоу нотки собственного стиля. Всего заявлено о выходе 10 серий, половина из которых уже доступна на Кинопоиске.

Актрисы

Прекрасные мелочи (2023)

Еще один сериал от Hulu, который стартовал в начале апреля. Шоу снято по одноименному роману Шерил Стрэйд и повествует о кризисном периоде в жизни среднестатистической писательницы Клэр (Кэтрин Хан). Жизнь главной героини трещит по швам: отношения в браке заметно охладевают, дочь-подросток все больше и больше отдаляется, а в карьере вообще полный тупик. И в этот самый момент, по иронии, в поле зрения Клэр появляется ее старый знакомый, который предлагает ей вести колонку в журнале с советами для таких же потерявшихся людей, как она.

Сериал снят в большинстве своем женщинами, и это видно. Внутренние переживания героини откликаются внутри даже после просмотра трейлера, а вопросы, которые поднимаются в шоу, кажутся уж слишком знакомыми. Если вы ищете теплый и ненавязчивый сериал на вечер, советуем вам присмотреться к «Прекрасным мелочам».

Прекрасные мелочи

Феминистическая антиутопия от Amazon, которая точно не оставит никого равнодушным. «Сила» тоже имеет свой литературный источник — сериал основан на одноименном произведении Наоми Олдерман, вышедшем в 2016 году. По сюжету, у девушек-подростков неожиданно появляется новый орган, который начинает вырабатывать электрический ток, тем самым награждая свою носительницу так называемой «силой». Из-за этого явления в мире начинают происходить беспорядки и перевороты, многие государства выходят из-под контроля мужчин, а власть переходит в руки матриархата.

«Сила» — это довольно занятное социальное рассуждение, которое помогает нам посмотреть на ситуацию с другой стороны. Создатели сериала не заигрываются с темой патриархата, а наоборот, стараются ее проанализировать. «Сила» наверняка подойдет не всем, но если вы — любитель подросткового сай-фая с уклоном в повестку, то горячо рекомендуем.

Сила

Перед нами небанальный и яркий детектив от сценариста и режиссера картины «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн в главной роли. Героиня Наташи Чарли — любительница азартных игр с необычным даром: она всегда знает, когда ей врут, а когда говорят правду. Чарли живет в фургончике, работает официанткой в казино и в обычной жизни старается скрывать свой дар. Но в один день начальник девушки прознает про ее необычайный талант и начинает настаивает на помощи. В итоге, по классике, Чарли попадает в большую передрягу и пускается в бега. Скрываясь от своих недоброжелателей, героиня натыкается на ряд преступлений, которые случайно раскрывает.

Каждая серия шоу — это новое расследование в духе «Коломбо», за которым дико интересно наблюдать. Наташа Лионн отлично отыгрывает образ обаятельной беглянки, а ее звездные коллеги в лице Эдриана Броуди, Рона Перлмана и Джозефа Гордона-Левитта гармонично импонируют ей. «Покерфейс» — это сериал довольно узкого жанра, который, скорее всего, понравится не всем. Но поверьте, дать ему шанс точно стоит.

Покерфейс

И последняя, но не по значению, литературная экранизация в нашем списке. В центре сюжета — Ханна Холл (Дженнифер Гарнер), женщина, чей муж Оуэн (Николай Костер-Вальдау) неожиданно исчезает, оставив после себя одну записку и 600 тысяч долларов. Занятная получается задачка, правда? Перед Ханной встают две сложные проблемы — найти хоть какие-то зацепки по делу ее мужа, а еще наладить отношения с его 16-летней дочкой Бейли (Энгаури Райс). В процессе запутанных сюжетных линий и поворотов главная героиня понимает, что Оуэн всегда был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Теперь Ханне предстоит налаживать прошлое и строить новое будущее, к которому никто не был готов.

Режиссером картины выступила Лайла Нойгебауэр («Сексуальная жизнь студенток»), сценарий адаптировал Джош Сингер, а сама Дженнифер Гарнер, помимо главной роли, выступила еще и как продюсер.